屁孩酒駕撞死人還襲警遭判7年2月　成高院首件國民法官上訴案件

▲3車在行政院前地下道競飆，結果李男酒駕撞死人，還意圖找人頂罪。（圖／資料照，下同）

文／中央社

李姓男子去年酒駕競速發生車禍，造成1人死亡，成為北院首件國民法官案，判處7年2月徒刑。案經上訴，二審台灣高等法院7日開庭，本件成為高院首件國民法官上訴審案件。

二審台灣高等法院7日下午將開庭，進行準備程序，本件合議庭由黎惠萍擔任受命法官，審判長為遲中慧，陪席法官為顧正德。

調司法院刑事廳辦事法官文家倩告訴中央社記者，國民法官法正式施行後，為避免造成國民法官過重負擔，實現集中審理原則，一審將會密集進行審理程序，案件進行時程將會比目前同類型案件快速許多，可預見國民法官案件短期間內即會上訴到二審；二審沒有國民法官參與審理及判決，且限縮二審的事實認定權限，僅能審查一審有無違反論理法則或經驗法則等致明顯影響判決結果。

▲李佳修（白衣者）肇事後企圖襲警、奪槍，被開槍制伏，他出庭表示當時喝了酒「已經不知道自己在幹嘛」。

全案緣於，23歲李姓男子去年酒駕競速，在台北市忠孝東路車行地下道發生車禍，造成1人死亡，今年3月間被檢方依酒駕致死罪起訴，成為台北地方法院首件國民法官案件。

台北地院國民法官法庭7月底宣判，依李男自白，稽核檢察提出的各項書證、物證後，認定李男確有酒後駕車致人於死犯行；合議庭認定李男不符自首要件，判處7年2月徒刑。全案經上訴，二審由台灣高等法院審理。