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大陸 大陸焦點 特派現場

陸官媒：明年還有降準降息空間　幅度與今年類似

▲▼人民幣，紅包，薪水，獎金，年終獎金。（圖／CFP）

▲大陸明年很可能持續降息、降準。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《中國證券報》7日發文引述多名專家說法，認為2024年大陸央行（中國人民銀行）將持續降準、降息，且幅度可能與2023年類似，即降準50個基點，降息20個基點左右，並帶動存款利率調降。

文中提到，大陸央行行長潘功勝日前表示，今年以來，人民銀行綜合運用多種政策工具，包括下調存款準備金率，降低政策利率，帶動貸款報價利率（LPR）等市場利率下行等，「下一階段，人民銀行將繼續實施穩健的貨幣政策，支持實體經濟發展。」

▼大陸央行（中國人民銀行）。（圖／CFP）

▲▼央行,人民銀行,中國人民銀行。（圖／視覺中國）

從貨幣操作的情況來看，方正證券固定收益首席分析師張偉認為，近期政府債供給壓力增大，對資金面帶來影響，疊加12月銀行信貸投放或超過往年同期水平等因素的影響，人民銀行降準的可能性仍然存在。

中信建投證券首席經濟學家黃文濤表示，預計2024年將繼續降準降息，幅度可能與2023年類似，即降準50個基點，降息20個基點左右，並帶動存款利率調降，「擴需求、防風險都要求貨幣政策提供較為寬鬆的流動性環境，和適宜穩定的融資利率。」

瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤認為，貨幣政策將繼續發力，保持流動性合理充裕，進一步降低實體經濟融資成本，「預計明年人民銀行將再下調MLF利率10個基點至20個基點，降準25個基點，同時綜合運用其他流動性調節工具。」

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