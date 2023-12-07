護懷孕7個月女友和胎兒...他躲陽台拉k　準人父被抄出暗藏3把槍

記者林東良／台南報導

台南市警二分局偵查隊6日持搜索票，查獲34歲陳姓男子持有改造手槍3枝、子彈96發及第三級毒品愷他命1包2.27公克，經帶回初步槍彈鑑定具殺傷力，調查後將陳嫌依涉嫌槍砲、毒品罪嫌送辦，後續並將持續追查槍彈來源。

▲台南市警二分局偵查隊6日持搜索票，查獲34歲陳姓男子持有改造手槍3枝、子彈96發及第三級毒品愷他命1包2.27公克。（圖／記者林東良翻攝，下同）

二分局於偵辦毒品案件溯源中獲報，34歲陳姓男子（高雄市人）有吸毒並非法持有槍械傍身。案經員警歷經3個多月偵查，就陳男之實際身分、落腳處所及行蹤動態反覆查證掌控，於6日聲持搜索票全副武裝出擊，前往其永康租屋處埋伏，趁其出門準備外出時一擁而上控制行動，後續在其房內背包內起獲改造手槍3枝、子彈96發及第三級毒品愷他命1包2.27公克。

員警調查中發現，陳嫌為躲避追查，刻意在永康地區以女友身分租居來藏匿行蹤。但在員警運用各項科技偵查及分析比對，經過3個多月之努力，釐清鎖定其真實身分、交友動態及租屋藏身處。在6日上午8時許埋伏其公寓住處周邊，趁其開門毫無防備準備外出時，一擁而上控制行動，陳嫌驚慌之餘乖乖地配合警方之調查。

但帶員警進入住處時，他急呼大聲拜託警方不要驚嚇到房間之女友，起初員警為此感到可疑，經女警檢查並將已有7個月身孕女友自房間帶出時始恍然大悟。但陸續為員警在背包內起出改造手槍3枝、子彈96發，其中1顆為殺傷力極強達姆彈，陳嫌滿臉懊悔憂愁，並在室外陽台再為員警發現放有吸食毒品k盤及愷他命2.27公克，為警得知他怕女友懷孕吸到毒菸味，不敢於房內吸食，而都在到陽台通風處來吸食毒品k菸，員警當場勸誡應澈底戒除毒品惡習，作好即將為人父之準備。

陳嫌所持有之3枝手槍也經初步鑑驗認定結構完整且具殺傷力，且毒品尿液均呈現陽性反應，全案調查後將陳嫌依槍砲及毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，並將持續溯源追查槍彈來源。

第二分局表示，員警積極毒品溯源追查，鍥而不捨釐清鎖定犯嫌動向，進而破獲槍彈及毒品案，也在全國大掃蕩專案中首日展現台南員警「肅槍」偵破能量。