　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

護懷孕7個月女友和胎兒...他躲陽台拉k　準人父被抄出暗藏3把槍

記者林東良／台南報導

台南市警二分局偵查隊6日持搜索票，查獲34歲陳姓男子持有改造手槍3枝、子彈96發及第三級毒品愷他命1包2.27公克，經帶回初步槍彈鑑定具殺傷力，調查後將陳嫌依涉嫌槍砲、毒品罪嫌送辦，後續並將持續追查槍彈來源。

▲台南市警二分局偵查隊6日持搜索票，查獲34歲陳姓男子持有改造手槍3枝、子彈96發及第三級毒品愷他命1包2.27公克。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警二分局偵查隊6日持搜索票，查獲34歲陳姓男子持有改造手槍3枝、子彈96發及第三級毒品愷他命1包2.27公克。（圖／記者林東良翻攝，下同）

二分局於偵辦毒品案件溯源中獲報，34歲陳姓男子（高雄市人）有吸毒並非法持有槍械傍身。案經員警歷經3個多月偵查，就陳男之實際身分、落腳處所及行蹤動態反覆查證掌控，於6日聲持搜索票全副武裝出擊，前往其永康租屋處埋伏，趁其出門準備外出時一擁而上控制行動，後續在其房內背包內起獲改造手槍3枝、子彈96發及第三級毒品愷他命1包2.27公克。

員警調查中發現，陳嫌為躲避追查，刻意在永康地區以女友身分租居來藏匿行蹤。但在員警運用各項科技偵查及分析比對，經過3個多月之努力，釐清鎖定其真實身分、交友動態及租屋藏身處。在6日上午8時許埋伏其公寓住處周邊，趁其開門毫無防備準備外出時，一擁而上控制行動，陳嫌驚慌之餘乖乖地配合警方之調查。

▲台南市警二分局偵查隊6日持搜索票，查獲34歲陳姓男子持有改造手槍3枝、子彈96發及第三級毒品愷他命1包2.27公克。（圖／記者林東良翻攝，下同）

但帶員警進入住處時，他急呼大聲拜託警方不要驚嚇到房間之女友，起初員警為此感到可疑，經女警檢查並將已有7個月身孕女友自房間帶出時始恍然大悟。但陸續為員警在背包內起出改造手槍3枝、子彈96發，其中1顆為殺傷力極強達姆彈，陳嫌滿臉懊悔憂愁，並在室外陽台再為員警發現放有吸食毒品k盤及愷他命2.27公克，為警得知他怕女友懷孕吸到毒菸味，不敢於房內吸食，而都在到陽台通風處來吸食毒品k菸，員警當場勸誡應澈底戒除毒品惡習，作好即將為人父之準備。

▲台南市警二分局偵查隊6日持搜索票，查獲34歲陳姓男子持有改造手槍3枝、子彈96發及第三級毒品愷他命1包2.27公克。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳嫌所持有之3枝手槍也經初步鑑驗認定結構完整且具殺傷力，且毒品尿液均呈現陽性反應，全案調查後將陳嫌依槍砲及毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，並將持續溯源追查槍彈來源。

第二分局表示，員警積極毒品溯源追查，鍥而不捨釐清鎖定犯嫌動向，進而破獲槍彈及毒品案，也在全國大掃蕩專案中首日展現台南員警「肅槍」偵破能量。

ET快訊
張立東「我愛籃籃」告白1個月了！她鬆口真實關係：其實很困擾
家中「不起眼1物」過載恐飆150度　台電：多久沒檢查？
快訊／民眾誤報「直升機卡電塔」　警消確認無異常
快訊／大巨蛋確定加開4700席　最多可有2.2萬人
快訊／王金平答應了！　點頭擔任侯友宜全國後援總會長
買「2家電」有補助！　每台最高3000元
快訊／沒戴口罩殺死超商店員！　二審逆轉逃死
國道一家4口遭「160kg巨輪砸中」　母爆頭慘死！肇事男下場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻戀上國中同學　海歸男「LINE已讀」慘賠20萬

被影射是小三！高虹安怒告周玉蔻2罪名吞敗　親揭男友離婚時間

超大鐵架掉國道！後方3車閃不過輾過受損　遊覽車司機：嚇死人了

惡保母打火機燒虐3歲童　男娃全身42處燙傷...上訴二審判更重

快訊／民眾誤報「直升機卡電塔」　警消衝現場確認無異常

沒戴口罩遭規勸竟殺死店員！一審死刑紙雕師打悲情牌二審逃死

93歲老父「家中走失」兒狂找1hr報案　警到場傻眼…有好幾千坪

一家4口出遊…國道遭「160kg巨輪砸中」母爆頭慘死！肇事男下場曝

林口停車場2貨車遭縱火　80萬古董偉士牌成廢鐵…財損近300萬

護懷孕7個月女友和胎兒...他躲陽台拉k　準人父被抄出暗藏3把槍

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

阿法哥疑闖紅燈不禮讓行人　衝下車亂譙嗆夫妻：青瞑喔

開輔助駕駛疑未注意路況　休旅車猛撞緩撞車釀2傷

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

寶貝來電！她溫柔嗲音+疊字　一掛斷秒切超派不耐煩真音

人妻戀上國中同學　海歸男「LINE已讀」慘賠20萬

被影射是小三！高虹安怒告周玉蔻2罪名吞敗　親揭男友離婚時間

超大鐵架掉國道！後方3車閃不過輾過受損　遊覽車司機：嚇死人了

惡保母打火機燒虐3歲童　男娃全身42處燙傷...上訴二審判更重

快訊／民眾誤報「直升機卡電塔」　警消衝現場確認無異常

沒戴口罩遭規勸竟殺死店員！一審死刑紙雕師打悲情牌二審逃死

93歲老父「家中走失」兒狂找1hr報案　警到場傻眼…有好幾千坪

一家4口出遊…國道遭「160kg巨輪砸中」母爆頭慘死！肇事男下場曝

林口停車場2貨車遭縱火　80萬古董偉士牌成廢鐵…財損近300萬

護懷孕7個月女友和胎兒...他躲陽台拉k　準人父被抄出暗藏3把槍

身分證拿出來！「3縣市居民」3.5折住日月潭新飯店　免費吃早餐

人妻戀上國中同學　海歸男「LINE已讀」慘賠20萬

被影射是小三！高虹安怒告周玉蔻2罪名吞敗　親揭男友離婚時間

海底撈員工真的生氣了！　嗆奧客：禁點「科目三」

「Honda CB350」復古街車發布2召修　最嚴重恐導致熄火

拜拜靈驗有眉角！美女小編準備「鉛筆小抄」一起與神同行

婁峻碩獻唱「上一個表演者」放閃！　焦凡凡現蹤後台悄拿手機拍

騎士對決逆向賓士！「嘲諷攻擊+1000」成功逼退　網笑：侮辱性極強

12歲女童持步槍朝獵物開槍　11歲弟「剛好站起來」頭部中彈身亡

影／文化人串連籲「大選走對路」　力推9日晚間「挺美好音樂會」

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

社會熱門新聞

弘仁會大哥身價20億　「同框王陽明慶生」

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

獨／門前隱味牛肉麵老闆開特斯拉酒駕

弘仁會小弟揭「台灣詐騙」最新基地：400人被囚

快訊／民眾誤報直升機卡電塔　警消確認無異常

女董抓包夫藏13性愛片　主角竟是閨蜜

快訊／上班注意！　國1「6車追撞」大回堵

新竹車站40行人「無視救護車」爽過馬路

外送給錯　男衝店家大吵噴掉18萬

沒戴口罩遭規勸竟殺人　紙雕師二審逃死

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

女友劈腿想賣草　工程師判關2年8個月

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

租屋遇火劫…10歲兒病假在家喪命！單親媽心碎了

更多熱門

相關新聞

竊嫌偷走2萬2千元進口龍型公仔警追龍成功

竊嫌偷走2萬2千元進口龍型公仔警追龍成功

台南市一名年約40歲的施姓男子，因對「龍」類型的公仔情有獨鍾，11月在娃娃機店偷走2座龍類公仔，台南市警五分局員警受理店家報案後，循線查獲緝獲行竊的施嫌，起獲公仔贓物，全案依竊盜罪嫌送辦。

師大數學哥謗警傷害家屬引不平

師大數學哥謗警傷害家屬引不平

彰化瓜農竟販毒　據點搜出安非他命、海洛因

彰化瓜農竟販毒　據點搜出安非他命、海洛因

調皮貴賓犬走失南警細心平安尋回

調皮貴賓犬走失南警細心平安尋回

台南男欠20萬遭押走　警靠手機定位救人

台南男欠20萬遭押走　警靠手機定位救人

關鍵字：

藏槍吸毒南警肅槍手槍

讀者迴響

熱門新聞

「淫亂婚禮」她傻眼　新娘口接新郎的象鼻

弘仁會大哥身價20億　「同框王陽明慶生」

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

獨／門前隱味牛肉麵老闆開特斯拉酒駕

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

劉德華老婆名字「不是朱麗倩」！

鄭浩均要右肘TJ手術　明年恐報銷

遭爆欠薪、拖欠貨款　廷鑫重訊回應

月薪1.4萬元「存款18億」！4公務人員慘了

兇版李毓芬無罩散步　3服裝測回頭率

弘仁會小弟揭「台灣詐騙」最新基地：400人被囚

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

同業嗆正妹物理治療師丟臉　粉絲狂刷8字反嗆

更多

最夯影音

更多
是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議
經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面