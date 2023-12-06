彰化瓜農「西瓜大哥」竟販毒　據點搜出安非他命、海洛因

▲檢警持搜索票至賴男家中逮人。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

彰化縣1名48歲賴姓西瓜農，因染上毒癮缺錢花用，竟鋌而走險販毒，他將西瓜銷售地點當作毒品交易場所，買家更將賴男稱為「西瓜大哥」，警方今年5月間持搜索票抓人，查扣海洛因、安非他命及大麻等贓證物，彰化地檢署近日偵結，依毒品罪嫌將賴起訴。

台中市刑大偵二隊調查，賴姓男子平時在彰化縣田尾鄉從事西瓜種植及買賣，卻因染上毒品導致開銷日益增加，賣西瓜的收入無法應付購毒需求，便開始兼賣毒品。

檢警調查發現，賴男為規避警方查緝，每次賣毒都會請買家到他的西瓜銷售據點進行交易，佯裝是西瓜買賣，此模式令買家覺得安全，口耳相傳之下，賴男的客戶竟遍佈彰化縣各縣鎮，又賴男對外自稱「大哥」，許多客戶便將他稱為「西瓜大哥」。

專案小組蒐證完備，今年5月間持搜索票至賴男住處執行搜索，當場查獲第一級毒品海洛因1包（毛重0.57公克）、第二級毒品安非他命8包(毛重共計85.55公克)、第二級毒品大麻1包（毛重2.18公克）、電子磅秤1台、安非他命吸食器1組等贓證物。

▲▼檢警查扣海洛因、安非他命及大麻等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

全案警方依毒品罪嫌將賴男移送彰化地檢署偵辦，檢察官複訊後命賴以5萬元交保，近日偵結將賴男起訴。

警方呼籲，毒品為萬惡之源，全民公敵，切莫以身試法。臺中市政府警察局刑事警察大隊為遏止毒品危害，亦將全力聚焦打擊上游製、販、運毒品等犯罪行為，維護無毒的優質治安環境。