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G7領袖聲明　重申台海和平穩定重要性

▲七大工業國集團領袖6日舉行視訊會議。（圖／路透）

▲七大工業國集團領袖6日舉行視訊會議。（圖／路透）

文／中央社

七大工業國集團（G7）領袖今天舉行視訊會議，討論俄烏戰爭、加薩危機等重要議題。在談到台海議題時，G7領袖重申台海和平穩定的重要性，對國際社會安全與繁榮不可或缺。

今天這場視訊會談，除了G7領袖外，也邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與會。G7領袖會後透過聲明，重申在廣島舉行的G7領袖峰會承諾，也指出現在比以往任何時刻都更團結、追求國際和平、繁榮與永續發展，並強化與G7以外國際夥伴接觸。

聲明談到俄烏戰爭時，G7領袖重申對支持烏克蘭爭取獨立、主權與領土完整的堅定承諾永不動搖，持續限制俄羅斯軍事與工業基礎至關重要的所有物品出口，並呼籲第三方採取一致行動，立即停止向俄羅斯提供物質支持，否則將面臨嚴重代價。G7也譴責俄羅斯對烏克蘭關鍵與民用基礎設施的攻擊，並協助烏克蘭重建與恢復。

面對加薩局勢，G7領袖譴責哈瑪斯（Hamas）對以色列各地發動的恐怖襲擊，強調以色列有權依據國際法捍衛人民免受哈瑪斯侵害，會持續協調努力，孤立哈瑪斯且確保無法威脅以色列。

G7領袖也敦促立即無條件釋放所有人質，同時採取更緊急行動以解決加薩不斷惡化的人道危機，盡量減少平民傷亡，並確保為平民提供持續的人道主義救援。

在談到印太局勢時，G7領袖指出，準備好與中國建立建設性與穩定關係，認識到與中國坦承接觸並直接向中國表達關切的重要性。鑑於中國在國際社會的作用與經濟規模，有必要在全球挑戰與共同利益領域與中國合作。

G7領袖指出，政策方針不是為傷害中國，也不是為阻礙中國經濟進步與發展。一個遵守國際規則、不斷發展的中國符合全球利益。經濟韌性需要去風險與多元化，各國將單獨或集體採取措施，投資自身經濟活力，減少關鍵供應鏈的過度依賴。

不過G7領袖也表達依然對東海與南海局勢的嚴峻關切，強烈反對任何片面透過武力或脅迫改變現狀的企圖，反對中國在南海軍事化活動。

G7領袖在聲明中重申台海和平穩定的重要性，對國際社會安全與繁榮是不可或缺。G7成員在台灣議題的基本立場不變，包括一個中國政策。G7領袖並呼籲和平解決兩岸議題。

聲明也持續對中國的人權狀況表達擔憂，包括西藏與新疆的強迫勞動問題，並呼籲中國履行中英聯合聲明與香港基本法承諾，其中規範香港的權利、自由與高度自由。

G7領袖並呼籲中國依循維也納外交關係公約規範，不從事目的在破壞社群安全、民主制度完整性與經濟繁榮的干預行動。

G7領袖們也針對北韓試射飛彈、日本核安全、支持印太經濟架構（IPEF）、氣候變遷、能源、貿易、糧食安全、數位發展等議題交換意見。

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