Google最強AI模型Gemini來了　AI手機Pixel 8 Pro可搶先體驗

▲ Google 最強 AI 模型 Gemini 來了。（圖／翻攝自 Google）

記者樓菀玲／綜合報導

Google 在今日稍早之前公布了自家最強 AI 模型 Gemini，宣稱 Gemini 將會是 Google 目前最強大、通用性最高的模型，已知確定會有 Ultra、Pro 和 Nano 三種大小，且首款內建 AI 的智慧型手機 Pixel 8 Pro 已經可以使用 Gemini Nano 模型，未來更多 AI 功能將加入 Pixel 系列裝置。

目前確定 Gemini 模型共有三種大小，分別是：Ultra、Pro 和 Nano，並依照不同模型大小進行最佳化，因此無論是在資料中心或是行動裝置上都能運行，其中 Gemini Nano 是 Google 特別針對在裝置上處理與執行任務所打造出的高效模型。

▲ Google 自家品牌智慧手機 Pixel 8 Pro 可搶先用 Gemini Nano 模型。（圖／記者樓菀玲攝）



Google 宣稱在 Pixel 8 Pro 上執行 Gemini Nano 可以從設計層面帶來許多好處，像是確保敏感資料不會離開手機裝置外，以及在離線狀態下維持正常運行。除了能夠在裝置上運行 Gemini Nano 模型外，Gemini 的其他模型將可支援全新 Assistant with Bard 功能，並預計於明年上半年在 Pixel 裝置上推出。

Google 也展示了幾項在手機搭配 AI 的相關應用，像是錄音工具摘要、智慧回覆、影片編輯、黑暗環境錄製縮時影片、各種好用的修圖工具等等，其他還有像是修復掃描影像、辨識登入金鑰相關應用，Google 打算讓 AI 完全融入使用者的各種使用情境，讓原本的工具應用變得更容易、更強大。