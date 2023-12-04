Google帳號突被鎖「救不回」！網喊：很危險　4類檔案別亂傳

▲使用Google雲端相簿上傳禁止內容，可能導致帳號被停權封鎖。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

許多人喜歡在「Google 雲端硬碟」、「Google 相簿」儲存照片或影片，尤其能夠自動同步備份檔案，方便又好用。不過，近日有網友提醒，若在Google相簿上傳含有血腥、暴力、色情或違反兒少法的檔案，可能導致Google帳號被停權封鎖。

有網友（1）日在網路論壇 Dcard 以「Google相簿很危險」為題發文表示，若在 Google 雲端相簿上傳含有血腥、暴力、色情、兒少性虐待等相關內容，會被 Google 停權封鎖，尤其許多人手機開啟自動備份更容易被搜到。

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文章曝光後，立刻掀起一票網友回應，「之前也有存，帳號被封鎖還救不回來，多年帳號就這樣沒了」、「真的救不回來，多年前因為別人給的連結，帳號就這樣被刪掉了，YouTube上面收藏多年的歌單也回不來了」、「別以為存A片沒事了，我前幾個月才剛被鎖而已」、「我認為長遠來看，利大於弊。可以有效減少外流影片」。

▲有不少網友分享帳號被鎖 「救不回」的經驗。（圖／翻攝自Dcard）

除了網友分享外，事實上過去就曾經有實際案例發生。本站報導「色男狂拍表妹下身密存雲端！Google偵測刪除 再跨海揪出嚇死他」，新北市一名20歲男子在雲端相簿裡儲存多張未成年表妹不雅照，作為個人欣賞用，Google自動偵測到後，立即將影像下架，並通報我國刑事局，最終被成功逮捕。

根據Google《服務條款》防制網路兒少性虐待內容措施表明，使用者不得利用任何 Google 平台/服務儲存或分享兒少性虐待的不當內容。Google 利用自動化偵測工具，並指派專業訓練人員24 小時全年無休進行審查，致力尋找、移除及回報兒少性虐待內容。據官方統計，目前已有至少259,576個帳號因違反兒童性虐待內容政策而被停用，其中印尼、印度和巴西是被停用帳號最多的國家。

Google在《服務條款》進一步強調，若違法適用法律，或可能對其他使用者、第三方或 Google 造成傷害，例如兒童色情相關內容、含有助長人口販運或騷擾的內容、恐怖主義相關內容，以及侵犯他人智慧財產權的內容，Google 有權移除您的內容，甚至暫停、終止 Google 服務存取權，或是刪除。