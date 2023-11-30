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Google開鍘！　明天大規模刪除閒置帳戶

▲Gmail。（圖／路透）

▲Google宣布最快12月1日動手刪除「閒置帳號」。（圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

全球最大搜尋引擎 Google 今年5月更新了《閒置Google帳戶政策》，將所有產品和服務的帳戶閒置期修改為2年，預告最快將在明天（12月1日）刪除閒置帳戶。用戶若欲保留其帳戶，需在12月前達成7項特定條件，否則不僅帳戶將被移除，內部資料也將隨之消失。

Google母公司Alphabet Inc.在2023年5月時更新閒置非活躍帳戶政策。根據更新版《閒置Google帳戶政策》定義，閒置 Google 帳戶是指超過 2 年未使用的帳戶。如果您超過 2 年未使用 Google 帳戶，Google 有權刪除閒置帳戶及其活動和資料。

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Google 強調，這項政策最快於 12 月 1 日執行，若帳戶被判定為閒置狀態，官方會在刪除的前8個月寄信通知，備援信箱也會一併收到。在刪除帳戶之前，Google 會透過傳送電郵至 Google 帳戶或備援電子郵件地址提前通知，讓您有機會採取行動。

▲▼Google宣布12月刪除「閒置帳號」 。（圖／翻攝自 Google 官方網站）

Google 官方網站同時也提供「7種方法」，擺脫帳戶被判定為「閒置」的情形，分別為：

1、讀取或傳送電子郵件

2、使用 Google 雲端硬碟

3、觀看 YouTube 影片

4、分享相片

5、下載應用程式(APP)

6、使用 Google 搜尋

7、透過「使用 Google 帳戶登入」功能 登入第三方應用程式或服務

另外，只要 Google 表明，帳戶符合下列一或多個條件，即使超過 2 年未使用，仍然屬於有效帳戶：

1、建立過 YouTube 頻道，或曾在 YouTube 上發布影片或留言的帳戶

2、有禮物卡餘額的帳戶

3、發布過應用程式的帳戶，比如：在 Google Play 商店中代管應用程式的帳戶

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