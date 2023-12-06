歡慶中華隊3連勝！4大超商優惠快看　「美式第2杯只要5元」爽喝

▲歡慶中華隊拿下三連勝，萊爾富將於明（7）日推出「Hi Café大杯美式咖啡／特濃美式同品項第2杯5元」。（圖／萊爾富提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

2023年第30屆亞洲棒球錦標賽今（6）日18:30於台中洲際棒球場對戰香港，在第5局就以15分差提前結束比賽，終場以17：2擊敗香港，3連勝順利到手，歡慶中華隊3連勝，4大超商祭出一系列優惠，包含美式第2杯5元以及大杯思樂冰全品項買1送1等。

7-11宣布，明（7）日於門市祭出限時1天「大杯思樂冰全品項買1送1」，各店數量有限、售完為止，至12月12日前還有指定炒麵／拌麵／乾麵／燴飯／咖哩飯/丼飯任一款加購茶葉蛋只要5元；萊爾富於明（7）日推出「Hi Café大杯美式咖啡／特濃美式同品項第2杯5元」（不能寄杯但不限購），明（7）日至12月12日還有「樂法指定飲品任選買1送1」。

▲7-11也將在明（7）日祭出限時1天「大杯思樂冰全品項買1送1」。（圖／7-11提供）

全家即日起則於APP「優惠趣」祭出「楓葉千層派單件特價30元」優惠券等領，限量10萬組，每人限領1組，兌換期限至12月20日。

OK mart即日起至12月8日於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送1」，且不限冰熱，加碼喝OK CAFE與純喫茶聯名系列包括純喫茶醇奶茶、仲夏水果茶可享單杯7優惠；至12月13日前全門市還有「百款指定商品享第2件6折起」、「多款指定沖泡飲買1送1」等好康。