1籤10元！台南神秘解籤阿北現身　網友讚準：像《神隱少女》指路人

記者林東良／台南報導

台南市孔廟文化園區開山路一條巷子裡，有一間日式老屋，掛著「許願所」招牌，是網友們口中「很像神隱少女的巷弄裡會遇到的指路人」，該所擺設琳瑯滿目各式小物件，其中最受年青族群喜愛的是自助「抽籤算命」，1籤10元，要投之前要在心裡想著要問的問題再投下去，許多網友說，抽到的籤條真的有跟自己想的一樣，但最幸運的是能遇到所長來解籤。

▲台南市中西區孔廟文化園區開山路122巷56弄內，有一間日式老屋，懸掛著「許願所」招牌，網友們稱「很像神隱少女的巷弄裡會遇到的指路人」。（圖／記者林東良攝，下同）

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許願所的籤桶有分求月老及求事業、學業、投資或摃桿（兼差），1籤10元，網友表示，誠心許願後求取的籤條覺得頗靈，就是這樣透過網路社群及口耳相傳，每天下午都吸引到不少遊客或學生族群前往一探究竟，滿足好奇心。

店內琳瑯滿目的日式風格許願小物，讓人看得十分吸睛，還有3-10元小貼紙、公仔，但店裡最夯的重點戲，是每天下午3時以後，就會有大批學生或年輕族群，聚集許願所「抽籤算命」，1籤10元，除網紅介紹外，口耳相傳之下更是爆紅，許願所「朱所長」有空時，還會親自在場免費解籤，朱所長十分健談，對學生而言更是有「中年大叔」的親和力，常常可見一群女學生圍著1位戴著帽子、黑框眼鏡，皮膚黝黑的男子，該男子侃侃而談，時時發出開朗的笑聲，還有女學生們的回應聲，這就是朱所長為抽籤算命的學生們「解籤」的場景，且一解就是30分鐘以上。

朱所長說，他經營「許願所」已經5年，其實並不賺錢，而1籤10元的算命，也是服務性質，他所專精的算命理論基礎是「星座與血型」，他所說的星座不全是一般人所言的星座，更包含中國四時與二十四節氣，透過所學來幫民眾「解籤」，並經由互動交談，了解對方的問題與疑惑，而適時適度提供建議，希望能幫助對方。

朱所長說，舉例而言，學生提出來不外乎「學業」及「月老」的問題，他都會傾聽對方的問題，加以輔導解說，並勸導應以學業為重，畢竟學生階段是以求學為主，「月老」則視問題疏理。朱所長說他是基督徒，又屆退休年齡，雖然一天解籤下來可說勞心勞力，但他覺得很充實，尤其是讓年輕人抽籤許願抒發心情，互動聊天，他覺得很開心，也很有意義。朱所長強調，「許願所」並不是要賺錢，也不是鼓勵迷信，是安撫身心靈的處所，1籤10元的算命，只要能因應營運開銷即可，賺錢他不在意。

「許願所」是由兩間日式平房老屋組合在一起的，店裡還有二戰時期留下的防空壕，屋內有3-10元的貼紙，還有各式公仔、小物件，採自助式取物投錢，完全無人看管，許願所外紅磚矮牆，掛滿許願牌，內容都是與學業、健康、事業、工作、愛情、考試相關，入夜打燈後，真有神秘氛圍，難怪網友說許願所「很像神隱少女的巷弄裡會遇到的指路人」。