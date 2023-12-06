　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1籤10元！台南神秘解籤阿北現身　網友讚準：像《神隱少女》指路人

記者林東良／台南報導

台南市孔廟文化園區開山路一條巷子裡，有一間日式老屋，掛著「許願所」招牌，是網友們口中「很像神隱少女的巷弄裡會遇到的指路人」，該所擺設琳瑯滿目各式小物件，其中最受年青族群喜愛的是自助「抽籤算命」，1籤10元，要投之前要在心裡想著要問的問題再投下去，許多網友說，抽到的籤條真的有跟自己想的一樣，但最幸運的是能遇到所長來解籤。

▲台南市中西區孔廟文化園區開山路122巷56弄內，有一間日式老屋，懸掛著「許願所」招牌，網友們稱「很像神隱少女的巷弄裡會遇到的指路人」。（圖／記者林東良攝，下同）

▲台南市中西區孔廟文化園區開山路122巷56弄內，有一間日式老屋，懸掛著「許願所」招牌，網友們稱「很像神隱少女的巷弄裡會遇到的指路人」。（圖／記者林東良攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市中西區孔廟文化園區開山路122巷56弄內，有一間日式老屋，懸掛著「許願所」招牌，網友們稱「很像神隱少女的巷弄裡會遇到的指路人」。（圖／記者林東良攝，下同）▲台南市中西區孔廟文化園區開山路122巷56弄內，有一間日式老屋，懸掛著「許願所」招牌，網友們稱「很像神隱少女的巷弄裡會遇到的指路人」。（圖／記者林東良攝，下同）▲台南市中西區孔廟文化園區開山路122巷56弄內，有一間日式老屋，懸掛著「許願所」招牌，網友們稱「很像神隱少女的巷弄裡會遇到的指路人」。（圖／記者林東良攝，下同）

許願所的籤桶有分求月老及求事業、學業、投資或摃桿（兼差），1籤10元，網友表示，誠心許願後求取的籤條覺得頗靈，就是這樣透過網路社群及口耳相傳，每天下午都吸引到不少遊客或學生族群前往一探究竟，滿足好奇心。

▲台南市中西區孔廟文化園區開山路122巷56弄內，有一間日式老屋，懸掛著「許願所」招牌，網友們稱「很像神隱少女的巷弄裡會遇到的指路人」。（圖／記者林東良攝，下同）▲台南市中西區孔廟文化園區開山路122巷56弄內，有一間日式老屋，懸掛著「許願所」招牌，網友們稱「很像神隱少女的巷弄裡會遇到的指路人」。（圖／記者林東良攝，下同）▲台南市中西區孔廟文化園區開山路122巷56弄內，有一間日式老屋，懸掛著「許願所」招牌，網友們稱「很像神隱少女的巷弄裡會遇到的指路人」。（圖／記者林東良攝，下同）▲台南市中西區孔廟文化園區開山路122巷56弄內，有一間日式老屋，懸掛著「許願所」招牌，網友們稱「很像神隱少女的巷弄裡會遇到的指路人」。（圖／記者林東良攝，下同）

店內琳瑯滿目的日式風格許願小物，讓人看得十分吸睛，還有3-10元小貼紙、公仔，但店裡最夯的重點戲，是每天下午3時以後，就會有大批學生或年輕族群，聚集許願所「抽籤算命」，1籤10元，除網紅介紹外，口耳相傳之下更是爆紅，許願所「朱所長」有空時，還會親自在場免費解籤，朱所長十分健談，對學生而言更是有「中年大叔」的親和力，常常可見一群女學生圍著1位戴著帽子、黑框眼鏡，皮膚黝黑的男子，該男子侃侃而談，時時發出開朗的笑聲，還有女學生們的回應聲，這就是朱所長為抽籤算命的學生們「解籤」的場景，且一解就是30分鐘以上。

▲台南市中西區孔廟文化園區開山路122巷56弄內，有一間日式老屋，懸掛著「許願所」招牌，網友們稱「很像神隱少女的巷弄裡會遇到的指路人」。（圖／記者林東良攝，下同）

朱所長說，他經營「許願所」已經5年，其實並不賺錢，而1籤10元的算命，也是服務性質，他所專精的算命理論基礎是「星座與血型」，他所說的星座不全是一般人所言的星座，更包含中國四時與二十四節氣，透過所學來幫民眾「解籤」，並經由互動交談，了解對方的問題與疑惑，而適時適度提供建議，希望能幫助對方。

▲台南市中西區孔廟文化園區開山路122巷56弄內，有一間日式老屋，懸掛著「許願所」招牌，網友們稱「很像神隱少女的巷弄裡會遇到的指路人」。（圖／記者林東良攝，下同）▲台南市中西區孔廟文化園區開山路122巷56弄內，有一間日式老屋，懸掛著「許願所」招牌，網友們稱「很像神隱少女的巷弄裡會遇到的指路人」。（圖／記者林東良攝，下同）

朱所長說，舉例而言，學生提出來不外乎「學業」及「月老」的問題，他都會傾聽對方的問題，加以輔導解說，並勸導應以學業為重，畢竟學生階段是以求學為主，「月老」則視問題疏理。朱所長說他是基督徒，又屆退休年齡，雖然一天解籤下來可說勞心勞力，但他覺得很充實，尤其是讓年輕人抽籤許願抒發心情，互動聊天，他覺得很開心，也很有意義。朱所長強調，「許願所」並不是要賺錢，也不是鼓勵迷信，是安撫身心靈的處所，1籤10元的算命，只要能因應營運開銷即可，賺錢他不在意。

▲台南市中西區孔廟文化園區開山路122巷56弄內，有一間日式老屋，懸掛著「許願所」招牌，網友們稱「很像神隱少女的巷弄裡會遇到的指路人」。（圖／記者林東良攝，下同）▲台南市中西區孔廟文化園區開山路122巷56弄內，有一間日式老屋，懸掛著「許願所」招牌，網友們稱「很像神隱少女的巷弄裡會遇到的指路人」。（圖／記者林東良攝，下同）▲台南市中西區孔廟文化園區開山路122巷56弄內，有一間日式老屋，懸掛著「許願所」招牌，網友們稱「很像神隱少女的巷弄裡會遇到的指路人」。（圖／記者林東良攝，下同）

「許願所」是由兩間日式平房老屋組合在一起的，店裡還有二戰時期留下的防空壕，屋內有3-10元的貼紙，還有各式公仔、小物件，採自助式取物投錢，完全無人看管，許願所外紅磚矮牆，掛滿許願牌，內容都是與學業、健康、事業、工作、愛情、考試相關，入夜打燈後，真有神秘氛圍，難怪網友說許願所「很像神隱少女的巷弄裡會遇到的指路人」。

▲台南市中西區孔廟文化園區開山路122巷56弄內，有一間日式老屋，懸掛著「許願所」招牌，網友們稱「很像神隱少女的巷弄裡會遇到的指路人」。（圖／記者林東良攝，下同）▲台南市中西區孔廟文化園區開山路122巷56弄內，有一間日式老屋，懸掛著「許願所」招牌，網友們稱「很像神隱少女的巷弄裡會遇到的指路人」。（圖／記者林東良攝，下同）▲台南市中西區孔廟文化園區開山路122巷56弄內，有一間日式老屋，懸掛著「許願所」招牌，網友們稱「很像神隱少女的巷弄裡會遇到的指路人」。（圖／記者林東良攝，下同）

ET快訊
柯文哲陸戰劣勢浮現　他分析選情：會被夾殺
心肌梗塞年輕化！一表評估心痛指數　「超過2分」小心了
林襄夢到「嘴巴有1物」整晚不敢合起來！　粉絲笑翻
快訊／林靖凱掃長打　中華6比1領先香港
「鳥總」許智超陷婚外情風暴　教練職遭暫停
快訊／環抱女部屬、說好香！前懲戒法院長性騷　被監院彈劾
今晚有望迎初雪！明、後天更冷「最凍13度」時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國泰世華攜手刑事局！邀集政府、企業宣示反詐倡議行動

「大雪」7生肖迎來強運！屬猴把握翻紅時機、第一名財富快速累積

今晚有望迎初雪！明、後天更冷「最凍13度」時間曝　周末再回溫

不准染髮學生去畢旅、涉職場霸凌老師　彰化某國中校長遭連署罷免

林襄夢到「嘴巴有1物」整晚不敢合起來！粉絲笑翻　夢境含意曝光

1籤10元！台南神秘解籤阿北現身　網友讚準：像《神隱少女》指路人

日本「超夯1零食」對比魔芋爽！他驚：生命要顧

台灣拼「自行車騎乘大國」！環島車道升級　3年創2.5億觀光效益

文化部調整補助「實體書店」加強力道！即日起受理申請

「大雪」來了！命理師示警「4生肖」：小心病從口入

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

外國人模仿台人丟垃圾　他「推整籃狂奔」成證據

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

賓士喵去針灸竟遇失散多年兄弟　露同款「傻眼貓咪臉」：複製貓？

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

逃逸移工被攔...帶警回家抓人　不願讓閨蜜孤單「一起回印尼」

曾之喬爆情淡辰亦儒：還是很相愛！　近3年陷低潮「那是一份禮物」

國泰世華攜手刑事局！邀集政府、企業宣示反詐倡議行動

「大雪」7生肖迎來強運！屬猴把握翻紅時機、第一名財富快速累積

今晚有望迎初雪！明、後天更冷「最凍13度」時間曝　周末再回溫

不准染髮學生去畢旅、涉職場霸凌老師　彰化某國中校長遭連署罷免

林襄夢到「嘴巴有1物」整晚不敢合起來！粉絲笑翻　夢境含意曝光

1籤10元！台南神秘解籤阿北現身　網友讚準：像《神隱少女》指路人

日本「超夯1零食」對比魔芋爽！他驚：生命要顧

台灣拼「自行車騎乘大國」！環島車道升級　3年創2.5億觀光效益

文化部調整補助「實體書店」加強力道！即日起受理申請

「大雪」來了！命理師示警「4生肖」：小心病從口入

球員工會回饋列車　劉時豪與馬妹到春安與銀髮族長輩大跳K-POP

職棒球員工會回饋列車不停歇　劉時豪、馬妹帶銀髮族跳K-POP

柯文哲陸戰劣勢浮現　他分析選情：會被夾殺

明揚遭爆解僱員工　經濟部：204人接受資遣、已找到新工作

春風「路邊丟菸蒂」道歉了：壞習慣要改！　買內褲送王陽明讚：超大

粉絲快來！龍貓＋貓巴士現身板橋大遠百　新北耶誕城周邊打卡點再+1

台北車站東森廣場辦麻將大賽　東森購物120名VIP會員牌桌拚奪麻將王寶座

全台最夯馬卡龍「日賣一萬顆」　PIERRE HERMÉ TOP3熱銷口味曝光

心肌梗塞年輕化！一表評估心痛指數　「超過2分」小心了

《GTA6》宣傳片爆外流　開發團隊不爽：既生氣又無奈

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

快訊／「撞球之子」楊清順離世！　享年45歲

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

今雨區擴大！越晚越冷　挑戰12℃冷氣團

「4生肖」2024貴人運超強　事業、財富旺整年

一臉存不到錢！「7大漏財面相」命理師認證

跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

面對誘惑不動搖！4星座自律到極致

媽衝海底撈！嗆「孩生日看不到科目三」　店員怒了

Toyz敲爛冠軍戒指！統神酸「那只是小學盃」：S2沒人在玩

3屁孩害「賣場燒了了」！家樂福怒：一定會求償

快訊／遭爆車震不倫！衛福部處長道歉了

更多熱門

相關新聞

詐騙體驗展起跑　今年全台銀行阻詐61.5億

詐騙體驗展起跑　今年全台銀行阻詐61.5億

刑事局為提升民眾識詐免疫力，與國泰世華銀行6日在華山文創園區7A、7B館舉辦「反詐騙體驗展」，不僅行政院副院長鄭文燦、內政部部長林右昌、警政署署長黃明昭、刑事局局長周幼偉、金管會副主委蕭翠玲、台灣高檢署檢察長張斗輝、國泰世華銀行董事長郭明鑑出席，更邀請超過20位公務機關、銀行業、資訊科技業、零售業、及網路服務業、電商通路代表，共同響應反詐行動。

房東見女客「讓多男進房」要解約

房東見女客「讓多男進房」要解約

新光三越台南開新店　2025年開幕

新光三越台南開新店　2025年開幕

賄選BAD！士檢推出「超創意RAP」

賄選BAD！士檢推出「超創意RAP」

小客車違規左轉　2機車同步撞上1騎士斷腿

小客車違規左轉　2機車同步撞上1騎士斷腿

關鍵字：

台南許願所神隱少解籤影音

讀者迴響

熱門新聞

唐禹哲棄11年元配「辦完婚宴拒登記」！閨蜜掀黑幕開轟

快訊／「撞球之子」楊清順離世！　享年45歲

即／Toyz砸爛冠軍戒指：統神是對的

超哥領1000萬買麥拉倫交車秒轉售

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰

快訊／BLACKPINK正式續簽團體約！

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

結婚7年「愛愛沒成功過」！他試怕了…妻淚：去娶個正常的

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

路邊「前戲做到滿」！正妹腿伸進陳奕胯下

超商今天美式、拿鐵買6送6！

鋁合金大廠驚傳財務危機？爆欠薪、百萬貨款

繳電話費「發票中1000萬」！　消費明細曝光

更多

最夯影音

更多
統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活
路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

外國人模仿台人丟垃圾　他「推整籃狂奔」成證據

外國人模仿台人丟垃圾　他「推整籃狂奔」成證據

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面