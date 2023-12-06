刑事局feat.國泰世華詐騙體驗展起跑　今年全台銀行阻詐61.5億

記者張君豪／台北報導

刑事局為提升民眾識詐免疫力，與國泰世華銀行6日在華山文創園區7A、7B館舉辦「反詐騙體驗展」，不僅行政院副院長鄭文燦、內政部部長林右昌、警政署署長黃明昭、刑事局局長周幼偉、金管會副主委蕭翠玲、台灣高檢署檢察長張斗輝、國泰世華銀行董事長郭明鑑出席，更邀請超過20位公務機關、銀行業、資訊科技業、零售業、及網路服務業、電商通路代表，共同響應反詐行動。



▲內政部長林右昌出席參與這場識詐體驗展。（圖／記者張君豪翻攝）

警方與金融、產業界結合，希望透過接露詐騙手法樣態，提升民眾「識詐」的能力，進一步守護自身財產安全。刑事局指出，反詐體驗展活動自12月7日起開放民眾進場，連四天開展至12月10日18時，針對常見的科技詐騙、電話詐騙、投資與購物詐騙則分別設置主題展區，民眾可以經由影片介紹認識詐騙集團的科技變臉手法、透過平板裝置以第三人角度聆聽電話詐騙的過程、於問答互動區測驗自身對於網路及投資詐騙的破解能力。



▲行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌均出席參與這場識詐體驗展。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示，這此反詐騙體驗展的活動主軸，是透過鼓勵民眾利用各種途徑，說出自身看過、聽過甚至經歷的詐騙手法，以自身故事作為警示，並透過自身的社群延伸出去，讓詐騙樣態無所遁形。

根據國外非營利組織統計，2022年8月到2023年8月一年間，全球詐騙損失達1.3兆美金，台灣光2023年1至10月詐騙第一名為假投資詐騙；其次為網購詐騙、解除分期付款、假愛情交友詐騙、猜猜我是誰的假冒親友詐騙等，未來台灣希望把警銀合作攔阻模式擴大到未來包含超商物流、民政、地政、保險業都加入，共同攔阻詐欺。

行政院鄭文燦副院長表示，打詐一直是政府施政重點，成立打詐國家隊希望從「識詐」、「堵詐」、「阻詐」、「懲詐」等四大面向防止詐騙，透過跨部會、跨部門、跨領域合作提高打詐量能，達到「三減目標」，也就是「減少接觸、減少誤信、減少損害」。

陳文燦強調，到今年10月底，在通傳會NCC、警政署以及各家電信業者共同合作努力下，新增境外簡訊攔阻機制，攔阻超過731萬則詐騙簡訊，在境外詐騙電話也攔截超過1683萬通，而在攔阻詐騙金流部分，統計今年1至10月，整體金融業攔阻件數來到9093件，成功攔阻詐騙金額達61.51億元，這些都是政府與民間共同努力打擊詐騙不錯的成果。

內政部長林右昌也強調，公部門持續積極結合各地方政府、公司機關和知名藝人合作，加強識詐宣導，希望讓國人都能夠對詐騙集團提高警覺，從最源頭開始防堵詐騙集團，從中央到各地方政府一同反詐，將識詐及反詐觀念觸及各個層面。

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