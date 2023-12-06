日本「超夯1零食」對比魔芋爽！他驚：生命要顧

▲咔辣姆久的鈉含量也很高。（圖／翻攝小藍書優質粉專）



網搜小組／劉維榛報導

就怕中國零食「魔芋爽」添加物太多影響健康，有國小下令禁止學生吃，豈料孩子仍躲進廁所偷吃。而有網友表示，「一小包魔芋爽納含量跟咔辣姆久一大包對比...生命要顧」，實際查看兩者的鈉含量，前者每100公克破千毫克，後者也有689毫克，引來其他網友直呼「咔辣姆久我已經覺得很鹹了，魔芋爽完全不想吃！」

粉專《小藍書優質粉專》貼出一張零食畫面，接著表示「一小包魔芋爽納含量跟咔辣姆久一大包對比...生命要顧！」實際查看營養標示，魔芋爽18公克為一份，鈉含量為227毫克，每100公克鈉含量破千毫克；而左側的咔辣姆久洋芋條，每份鈉含量224毫克，且一盒有兩份，100公克納則有689毫克。

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底下網友熱議，「光看這個鈉含量，我嘴巴都乾了，腎臟都在哭了」、「其實泡麵也都很吃力」、「咔辣姆久我已經覺得很鹹了，魔芋爽完全不想吃」、「鹽已經吃的比長輩多了」、「鈉很多是一回事，教導小孩這些東西要節制的吃才對」、「台灣的加工食品非常先進，添加物非常非常的多，營養學老師說成份表超過三個酸都不要吃」、「這東西我吃過一次...就那麼一次而已，就是滿滿的調味料」。

▲國小校園瘋吃中國零食「魔芋爽」。（圖／記者楊惠琪攝）



本站《ETtoday新聞雲》獨家報導，高雄市岡山國小老師林晉如指出，前兩年就曾看到學生吃「魔芋爽」，主要是透過網購取得，吃的人並不多，但近來從國內超商通路、大賣場都可以輕易買到，還有超商直接放在結帳櫃台促銷，成為目前國小校園最夯的零食，甚至有家長在運動會買整箱分送學生，也有安親班拿來當獎勵品。

林晉如表示，「魔芋爽」主要成分是蒟蒻加上大量添加物，含鈉量相當高，口感就像「加了調味的橡皮筋」，過度食用恐會影響學童健康，學校有老師禁止學生吃，學生竟躲進廁所偷吃，吃完就丟在廁所垃圾桶，袋內油汁還滴了滿地，也影響環境衛生。

醫師王介立直言，魔芋爽的營養成分裡最吸睛的當然是高鈉了，每100克含破千毫克的鈉，這數字和便利商店販售的最鹹梅肉差不多等級「基本上肯定有夠鹹」。至於能不能吃？他則表示，能上架就是能讓人吃，但能不能吃通常得問自己，「就像我常回答洗腎病人：沒有什麼是你不能吃的，但基本上都是量的問題。」而除了量以外，還有CP值的問題。

王介立坦言，自己完全不會想吃魔芋爽，極度不健康是其次，主因是自己常收到患者送的各國甜點零食，基本上都是來者不拒，「但我發現只要是來自中國的零食，幾乎都不合我口味，鹹到爆，又沒特別美味。」