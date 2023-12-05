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魔芋爽來台前「小學生吃什麼」？過來人狂點名它：以前超愛吃

▲▼中國大陸零食「魔芋爽」。（圖／記者李依琳攝）

▲魔芋爽現在十分受到台灣學生歡迎。（示意圖／記者李依琳攝）

網搜小組／柯振中報導

大陸零食「魔芋爽」近期十分流行，有許多學生買來分享，儘管被老師禁止，還是有人躲廁所偷吃。對此，就有網友好奇，過去沒有魔芋爽時，大家在學校裡又會吃什麼零食，貼文引發討論後，最多被點名的就是「大豬公」與「科學麵」。

這名網友在PTT上表示，魔芋爽是蒟蒻加上大量調味料，屬於重口味、高鈉含量的零食，對於孩童有負面影響，不過這也讓他感到好奇，既然學生都會吃零食，那麼在魔芋爽進入台灣以前，學生們在校內又是吃什麼零食。

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▲許多過來人表示，以前小學最愛吃的零食，就是這種紅色的「大豬公片」以及科學麵。（示意圖／翻攝臉書／爆廢公社）

貼文引發許多討論，不少過來人也透露了過去常吃的品項，「辣芒果、大豬公」、「大豬公，蜜地瓜」、「5元科學麵」、「科學麵、大豬公、巧克力條、足球巧」、「王子麵，紅色魚片（大豬公）」、「巧克力醬牙膏，超爽」、「紅色色素加滿的薄片，那個叫啥？」

至於多人點名的「大豬公」究竟是什麼？其實這是一種使用魚漿作為主要原料，加入調味料以後反覆攪拌製成的零食，通常呈現紅色的薄片形狀，吃的時候能感覺到有嚼勁的口感及甜甜的味道，因此過去受到許多學生喜愛。

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