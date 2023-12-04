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魔芋爽「越禁學生越愛」！兒科醫揭完整成分：5種以上看不懂要小心

▲國小校園瘋吃中國零食「魔芋爽」。（圖／記者楊惠琪攝）

▲國小校園瘋吃中國零食「魔芋爽」。（圖／記者楊惠琪攝）

記者閔文昱／綜合報導

來自中國的零食「魔芋爽」近期非常流行，有國小老師便表示，他們因為魔芋爽的添加物太多而禁止學生吃，想不到學生卻躲進廁所吃，令老師們憂心。對此，小兒科醫師林智葳建議，家長和孩子都要養成詳看成份的習慣，當一份食物或產品的內容物有5種以上看不懂時，心裡就要對它保持疑慮。

林智葳在臉書指出，他查了一下魔芋爽的成份，發現內容包含「水、大豆油﹝抗氧化劑（第三丁基氫醌）﹞、蒟蒻粉、木薯澱粉、食用鹽、白砂糖、香辛料（花椒、辣椒、馬芹）、香料（乙基麥芽醇）、食醋粉、天然食用色素（紅椒色素）、水解植物蛋白調味料﹝水解植物蛋白液（水、大豆、鹽）、麥芽糊精﹞，酵母萃取物、調味劑（L-麩酸鈉,5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉,5'–鳥嘌呤核苷磷酸二鈉）、黏稠劑（玉米糖膠）、郫縣豆瓣（紅辣椒、蠶豆仁、菜籽油）、調味劑（檸檬酸）、洋蔥。」

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看電視。（圖／達志／示意圖）

▲林智葳提醒，不論是家長還是孩童，吃東西前應養成看成份的習慣。（示意圖／達志影像）

林智葳表示，她經常在門診遇到有家長詢問「這個東西（通常為保健食品）可不可以給小孩吃啊？安全嗎？」為此，他也建議，不論是自己要吃進去的、或是要給孩子吃進去的食物、保健食品，都要養成詳看成份的習慣，「當一份食物或產品的內容物太過複雜的時候（通常我會跟病人說有5種以上看不懂或查了之後還是霧煞煞的東西，心裡就要對它保持疑慮）。」

林智葳提醒，家長應教育孩子、也給自己一個重新認識食物的機會；吃東西前都養成看成份的習慣，不懂的成份就去查、去詢問醫生、營養師或其他專業人員，「我們從小到大的食物教育都不夠紮實，很多人30、40幾歲依然食盲；碳水、蛋白質、各種脂肪酸種類都完全沒有概念，偏偏飲食對於一個人的影響又是這麽巨大。」

林智葳認為，從小讓孩子知道哪些食物成份是天然可以放心食用、哪些是需要保持疑慮（例如大多數的食物添加劑）、哪些又是盡量少碰（例如反式脂肪），是大人的責任，也是很多大人需要重新學習的環節。

林智葳最後也說道，可以吃糖、但有上限；可以吃政府許可販賣的零食，但是不是可以把這些零食當成正餐的取代品？他強調，基礎的飲食教育不是只有營養系的學生需要鑽研，在現在這個時代，這應該是一般人應該具備的健康基本常識。

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