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進口515公噸「魔芋爽」學童瘋搶！毒物專家憂：吃多恐釀2病

▲近期小學生間瘋迷一款來自中國的零食「魔芋爽」。（圖／記者楊惠琪攝）

▲近期小學生間瘋迷一款來自中國的零食「魔芋爽」。（圖／記者楊惠琪攝）

記者閔文昱／綜合報導

超過27種添加物的中國零食「魔芋爽」入侵校園掀起各界關注，家長尤其憂心口味甚重的魔芋爽恐對學童健康造成負面影響，但根據食藥署統計，從去年1月至今年10月底，已有超過515公噸產品進口。對此，專家提醒，孩童的每日鈉攝取上限較低，而小小一包魔芋爽的鈉就超過200毫克，若攝取過量，恐怕會引發高血壓、心血管疾病。

繼蘿蔔刀之後，近期國小校園最夯的就是來自對岸的零食「魔芋爽」，有國小老師便表示，因擔心魔芋爽的添加物太多而禁止學生吃，想不到學生卻躲進廁所吃，事件引發關注。事實上，根據食藥署統計，111年1月1日至112年10月31日，中國魔芋爽共計報驗144批，重量逾515公噸。

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林口長庚臨床毒物科教授顏宗海提醒，依據不同年齡，每日的鈉攝取上限建議也不一樣，1到3歲孩童為1200毫克；4到8歲為1500毫克；9到13歲為1800毫克；14到18歲為2300毫克，而成人同樣也建議每日的鈉攝取量不要超過2300毫克。

顏宗海說明，小包裝魔芋爽的鈉含量就已超過200毫克，加上一天會攝取的正餐、點心等日常飲食，鈉攝取量很容易就超標，因此不建議食用此類高鈉零食，否則恐會導致心高血壓、心血管疾病提早報到。

而針對魔芋爽進口，經濟部1月就曾指出，「魔芋爽」從來沒有准許進口，屬於原則禁止，但因為台灣沒有類似產品，所以允許部分代理商申請專案進口。食藥署則說明，輸入中國魔芋爽需先向國際貿易署辦理輸入許可證，再向本署申請輸入查驗，實際輸入量需視海關實際放行數量。

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