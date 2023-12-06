魔芋爽「讓人ㄉㄧㄠˊ住」　毒物專家曝1關鍵勸少吃：是惡夢的開始

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魔芋爽「讓人ㄉㄧㄠˊ住」　招名威曝1關鍵勸少吃：是惡夢的開始

▲▼中國大陸零食「魔芋爽」。（圖／記者李依琳攝）  

▲中國零食「魔芋爽」。（圖／記者李依琳攝）

記者曾筠淇／綜合報導

來自中國的零食「魔芋爽」近期非常流行，有老師指出，即便他們禁止學生食用，學生仍偷偷躲在廁所吃。對此，毒理專家招名威表示，魔芋爽的口感真的很特別，會讓人想要一口接著一口吃，但只要是會讓人「ㄉㄧㄠˊ住」的食物，他都覺得「少量為妙」。

招名威在臉書粉專「招名威教授 毒理威廉」上發文表示，魔芋爽的成分主要是一個名為葡甘露聚醣（Glucomannan）的物質，此也是蒟蒻的主成分。若搜尋葡甘露聚醣，會找到很多正面資訊，且已被人類食用多年，「無熱量特性，吸水膨脹後還可以增加飽足感，減少熱量吸收」。

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招名威表示，在「適量攝取」的情況下，這類食物應該是安全的，但關鍵在於「經過加工處理，再加上人工香料添加之後，往往才是惡夢的開始。」他直言，食物經過油炸而導致油脂含量超過、因大量調味料而使鈉含量超過，吃2包就過量。

招名威透露，很多人以為魔芋爽的成分只是蒟蒻、可以減肥，甚至有青少年將其取代正餐，但魔芋爽的熱量和鹽分都很高。雖然魔芋爽的口感確實很特別，會讓人想要一口接著一口吃，但他坦言，「我只能說配方很厲害，至於這是不是還有什麼我們不知道添加物在其中，不得而知」。

招名威最後也說，只要是讓人有「ㄉㄧㄠˊ住」感覺的食物，他都覺得「少量為妙」。

事實上，經濟部1月其實就曾指出，「魔芋爽」從來沒有准許進口，屬於原則禁止，但因為台灣沒有類似產品，所以允許部分代理商申請專案進口。

本文經招名威授權引用

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