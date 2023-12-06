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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

開放了！國民黨鬆口郭台銘可為小雞站台　持續嚴守「禁柯令」

▲▼藍白合君悅酒店會談現場，柯文哲(左起)、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲(左起)、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選正式開打，藍白陣營合作破局後，國民黨內爆出「禁柯令」，要求黨內立委參選人不得邀請民眾黨總統參選人柯文哲站台，以達堅壁清野效果，不過隨著鴻海創辦人郭台銘退選，「禁郭令」似乎也解禁。國民黨文傳會主委林寬裕今（6）日表示，黨中央定調，若總統候選人是競爭性質，目前沒有開放的問題，但郭台銘已非參選人，因此就可以交給小雞們自行評估。

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲在一場「君悅鴻門宴」後，藍白正式分道揚鑣，國民黨也火速畫清界線，對藍營小雞下「禁柯令」，禁止國民黨立委參選人邀請柯文哲站台。

林寬裕於今日下午中常會後受訪表示，黨中央有定調，在總統候選人是競爭關係，因本身與國民黨總統參選人侯友宜有互斥性質，所以這部分國民黨並沒有打算開放相互站台。

林寬裕舉例，若請一個總統參選人來站台，卻發表出拉票言論，那麼該小雞也必須要承擔問題，所以黨中央定調，若參選人是競爭性質，目前沒有開放的問題。

至於「禁郭令」解禁？林寬裕則說，因郭台銘本身就已經不是參選人，那既然不具備有參選人的資格，就完全交由打算邀請他的這個候選人自己來評估，如果小雞覺得對他們的選情是有幫助，那國民黨就不會特別的來加以限制。

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