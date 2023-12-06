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全聯「水果三冠王」年銷10億！暱稱「AKB」霸榜因一共同點

▲▼全聯霸榜水果，奇異果，蘋果。示意圖。勿用於負面新聞。全聯賣場。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯「奇異果」長年霸榜，年銷售可破10億。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心今（6）日宣告開賣冬季水果明星「鳳梨釋迦」，3年來產值從0賣到1千噸，銷售破1億！同時也提到，全聯霸榜水果的三冠王有個暱稱是「全聯AKB」，分別是蘋果(Apple)、奇異果(Kiwi)、香蕉(Banana)，年銷業績可達10億，共同點都是四季量產。相較來說，鳳梨釋迦是季節限產，3歲也像是「小嬰兒」一樣才剛會走，能有此成績非常不容易，相信會越來越受國人喜愛！

▲▼全聯開賣鳳梨釋迦。（圖／業者提供）

▲全聯今日宣告開賣冬季水果明星「鳳梨釋迦」。（圖／業者提供）

全聯今日攜手台東縣政府、台灣屏東農業，宣告開賣冬季水果明星「鳳梨釋迦」。台東縣長饒慶鈴透露，過去台東生產的鳳梨釋迦，多達9成5都是外銷；直到2021年起透過全聯協助，發現國內也是很好的市場，花了2年時間培育之下，許多農民也對內銷很看好，期望未來雙軌發展。

除此之外，她稱讚全聯將台東鳳梨釋迦包裝得很漂亮，除了單顆，也有雙顆裝，符合不同消費族群需求，尤其現在小家庭越來越多，不用像過去一樣一次買一大盒。

▲▼全聯開賣鳳梨釋迦，今年特色是還有挺過接連颱風仍屹立不搖的「勇釋」，僅表皮留下些微印記，絲毫不影響口感滋味。（圖／記者林育綾攝）

▲▼看準小家庭、小資族需求，全聯鳳梨釋迦有多款輕量包裝。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯開賣鳳梨釋迦，今年特色是還有挺過接連颱風仍屹立不搖的「勇釋」，僅表皮留下些微印記，絲毫不影響口感滋味。（圖／記者林育綾攝）

全聯總經理蔡篤昌也透露，全聯水果長年來最熱銷的是「AKB」，分別是蘋果(Apple)、奇異果(Kiwi)、香蕉(Banana)，年銷業績可達10億，共同點都是因為四季量產。「水果探險隊」的成員蘋狗、奇異狗、香蕉狗也是由此而來。

▲全聯「水果探險隊」的三個成員，來由就是長年霸榜的三冠王「蘋果、奇異果、香蕉」，私下被稱為「全聯AKB」。（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

而鳳梨釋迦在全聯的大力推廣之下，3年來銷售超過1億，其中在2022年達到5千萬業績高峰，這也是十分不容易的成績。蔡篤昌說，一方面鳳梨釋迦是季節限產的水果，另一方面，鳳梨釋迦等同才3歲，就像小嬰兒剛學會走路，還需要時間去培養，但相信會越來越受到國人喜愛。

▲▼全聯開賣鳳梨釋迦，今年特色是還有挺過接連颱風仍屹立不搖的「勇釋」，僅表皮留下些微印記，絲毫不影響口感滋味。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯開賣鮮甜的台東鳳梨釋迦。（圖／記者林育綾攝）

全聯表示，全台超過9成以上的鳳梨釋迦來自台東縣，產季為今年12月至明年4月，而全聯在產季初期，陸續在全台門市導入產地嚴選的台東鳳梨釋迦，以友善農法、生態循環的方式種植，不使用人工化學肥料增甜劑，加上台東縱谷得天獨厚的氣候環境，讓它有著獨特口感與甜度，果實飽滿，籽粒少，切開還可見果肉如牛奶般細緻滑嫩，最特別的是帶有淡淡鳳梨香氣。

除了開賣家庭食用的原果，還推出分切好的「鳳梨釋迦鮮果盒」，讓消費者免沾手就可享用，限店限量供應。而隨著鳳梨釋迦後續進入產期旺季，全聯將依產地行情調整價格，不定期推出優惠價，保護農民收益的同時，也提升民眾嘗鮮意願。

▲▼全聯開賣鳳梨釋迦，今年特色是還有挺過接連颱風仍屹立不搖的「勇釋」，僅表皮留下些微印記，絲毫不影響口感滋味。（圖／記者林育綾攝）

▲今年還有特色的台東「勇釋」，連續挺過颱風仍屹立不搖，僅表皮留下些微印記，絲毫不影響口感滋味。（圖／記者林育綾攝）

今年的鳳梨釋迦還有一大特色，由於受到氣候及海葵颱風、小犬颱風接連影響，部分較弱的果實容易被風雨無情疏落；唯有強壯、富有能量的果實能挺過風雨，緊緊抓住枝頭繼續長大，僅在表皮留下些微印記，卻絲毫不影響口感風味，內在依然果豐肉甜，這些印記象徵歷經風雨的「勇敢勳章」。而全聯將此批鳳梨釋迦取名為「勇釋」，帶有挺過風雨的勇敢意義。

12月22日～2024年3月21日期間也「釋」出好康優惠，在全聯實體門市購買金牌果園系列台東鳳梨釋迦或大目釋迦任一品項，登錄發票即可抽「2024台灣國際熱氣球嘉年華自由飛雙人券」(共15組，每組價值18,000元)，二獎則有限量版臺東釋迦代言娃娃「蜜寶造型偶」(共45隻)。

▲▼全聯開賣鳳梨釋迦，今年特色是還有挺過接連颱風仍屹立不搖的「勇釋」，僅表皮留下些微印記，絲毫不影響口感滋味。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯開賣多款包裝的鳳梨釋迦，還可抽獎。（圖／記者林育綾攝）

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