全聯「水果三冠王」年銷10億！暱稱「AKB」霸榜因一共同點

▲全聯「奇異果」長年霸榜，年銷售可破10億。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

全聯福利中心今（6）日宣告開賣冬季水果明星「鳳梨釋迦」，3年來產值從0賣到1千噸，銷售破1億！同時也提到，全聯霸榜水果的三冠王有個暱稱是「全聯AKB」，分別是蘋果(Apple)、奇異果(Kiwi)、香蕉(Banana)，年銷業績可達10億，共同點都是四季量產。相較來說，鳳梨釋迦是季節限產，3歲也像是「小嬰兒」一樣才剛會走，能有此成績非常不容易，相信會越來越受國人喜愛！

▲全聯今日宣告開賣冬季水果明星「鳳梨釋迦」。（圖／業者提供）

全聯今日攜手台東縣政府、台灣屏東農業，宣告開賣冬季水果明星「鳳梨釋迦」。台東縣長饒慶鈴透露，過去台東生產的鳳梨釋迦，多達9成5都是外銷；直到2021年起透過全聯協助，發現國內也是很好的市場，花了2年時間培育之下，許多農民也對內銷很看好，期望未來雙軌發展。

除此之外，她稱讚全聯將台東鳳梨釋迦包裝得很漂亮，除了單顆，也有雙顆裝，符合不同消費族群需求，尤其現在小家庭越來越多，不用像過去一樣一次買一大盒。

▲▼看準小家庭、小資族需求，全聯鳳梨釋迦有多款輕量包裝。（圖／記者林育綾攝）

全聯總經理蔡篤昌也透露，全聯水果長年來最熱銷的是「AKB」，分別是蘋果(Apple)、奇異果(Kiwi)、香蕉(Banana)，年銷業績可達10億，共同點都是因為四季量產。「水果探險隊」的成員蘋狗、奇異狗、香蕉狗也是由此而來。

▲全聯「水果探險隊」的三個成員，來由就是長年霸榜的三冠王「蘋果、奇異果、香蕉」，私下被稱為「全聯AKB」。（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

而鳳梨釋迦在全聯的大力推廣之下，3年來銷售超過1億，其中在2022年達到5千萬業績高峰，這也是十分不容易的成績。蔡篤昌說，一方面鳳梨釋迦是季節限產的水果，另一方面，鳳梨釋迦等同才3歲，就像小嬰兒剛學會走路，還需要時間去培養，但相信會越來越受到國人喜愛。

▲全聯開賣鮮甜的台東鳳梨釋迦。（圖／記者林育綾攝）

全聯表示，全台超過9成以上的鳳梨釋迦來自台東縣，產季為今年12月至明年4月，而全聯在產季初期，陸續在全台門市導入產地嚴選的台東鳳梨釋迦，以友善農法、生態循環的方式種植，不使用人工化學肥料增甜劑，加上台東縱谷得天獨厚的氣候環境，讓它有著獨特口感與甜度，果實飽滿，籽粒少，切開還可見果肉如牛奶般細緻滑嫩，最特別的是帶有淡淡鳳梨香氣。

除了開賣家庭食用的原果，還推出分切好的「鳳梨釋迦鮮果盒」，讓消費者免沾手就可享用，限店限量供應。而隨著鳳梨釋迦後續進入產期旺季，全聯將依產地行情調整價格，不定期推出優惠價，保護農民收益的同時，也提升民眾嘗鮮意願。

▲今年還有特色的台東「勇釋」，連續挺過颱風仍屹立不搖，僅表皮留下些微印記，絲毫不影響口感滋味。（圖／記者林育綾攝）

今年的鳳梨釋迦還有一大特色，由於受到氣候及海葵颱風、小犬颱風接連影響，部分較弱的果實容易被風雨無情疏落；唯有強壯、富有能量的果實能挺過風雨，緊緊抓住枝頭繼續長大，僅在表皮留下些微印記，卻絲毫不影響口感風味，內在依然果豐肉甜，這些印記象徵歷經風雨的「勇敢勳章」。而全聯將此批鳳梨釋迦取名為「勇釋」，帶有挺過風雨的勇敢意義。

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▲全聯開賣多款包裝的鳳梨釋迦，還可抽獎。（圖／記者林育綾攝）