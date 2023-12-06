最低工資法明協商　時力提違法廠商列政府採購黑名單

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院明將針對最低工資法進行黨團協商，時代力量黨團於今（6日）召開「最低工資要抗通膨 違法廠商列黑名單」記者會，對於政院提出修法版本，時代力量提4大主張，勞資學三方人數應相同、將CPI年增率當成每年調漲最低工資的底線、研究報告應事前公開、違法廠商應列黑名單不得參加政府採購。

邱顯智說明，目前行政院版本，針對最基本的審議會組成，有專業性不足的兩大疑慮，分別是沒有勞動部代表，以及專家人數太少，「這是要怎麼做到專業審議？」邱指出，最低工資審議會既已納入經濟部跟國發會等政府代表，卻獨漏勞動部代表，僅有負責擔任主席，不能發表意見的勞動部長。

邱顯智表示，另一方面，相較於勞方跟資方分別都有七名代表，學者專家竟然只有四位，如此將會使得最低工資審議的專業討論淪為政治攻防的坐地喊價。邱顯智委員呼籲，最低工資審議應納入勞動部代表並且提升專家學者的人數。

邱顯智指出，時力明文規定最低工資的調漲幅度不得低於消費者物價指數的年增率，以保障弱勢勞工族群的基本購買力，尤其近年物價通膨已成常態，故參考法國最低工資法，將 CPI 年增率當成每年調漲最低工資的底線。

王婉諭提到，學者專家的研究報告應在最低工資審議前公開。既然此次最低工資法制化要將所有相關調整的客觀指標訂清楚，講求數據和理性，「那為何一份客觀的研究報告，勞動部會不敢給大家看？」因此時力黨團強烈呼籲，研究報告應於審議會召開前公布在勞動部官網，供人民檢視監督。

王婉諭表示，時力主張違反最低工資法的廠商應列入政府採購黑名單，不得參加政府採購，以督促企業落實最低工資規範。對於沒有給付給勞工最低工資的無良企業大老闆，社會不但要給予最嚴厲的譴責和抵制，更重要的是要讓那些惡質企業賺不到錢，從根本作為來抵制違法情事，才能真正杜絕剝削勞工的情況一再發生。