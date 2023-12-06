市區猴等紅燈掏啤酒猛灌！還PO網「壓力大」　高雄警出手他慘了

▲高雄男疑邊騎車邊喝酒，影片PO網後警方已循線追查。（圖／翻攝黑豪家族）

記者賴文萱／高雄報導

有民眾在臉書社群貼出影片，只見畫面中的幾名男騎士在停等紅燈之際，竟然拿出啤酒罐直接開喝，影片還PO網寫著「我邊騎邊喝，不犯法吧」、「抱歉各位壓力有點大」對此，警方表示，將循線調閱監視器，通知畫面中的男子到案說明後依法究辦。

畫面顯示，一名男子疑似在停等紅燈時，分別從包包及機車上拿起疑似啤酒罐開喝，他將畫面Po網，還寫著「欸不要模仿真的，錯誤示範，抱歉各位壓力有點大。」

影片經前鎮分局調查，發生地點在前鎮區凱旋三路與二聖路口、凱旋四路與鎮興路口，由於影片內騎士於停等紅燈時取出疑似啤酒罐（瓶），並作出飲用行為，還有未戴安全帽及抬腳騎機車等危險駕駛行為，警方將通知車主到案說明釐清案情。

▲男子疑似邊騎車邊喝酒，還有危險駕駛行為，警方將通知到案說明。（圖／翻攝黑豪家族）

針對影片中未戴安全帽部分，依據道路交通管理處罰條例第31條第6項規定：「機車駕駛人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新台幣500元罰鍰。」；駛出路面邊線部分，依同法第45條第1項第12款，處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。

危險駕駛部分，依同法第43條，汽車駕駛人駕駛汽車在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車者，處新台幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

另針對騎士是否涉及不能安全駕駛部分，將於通知到案釐清後函請高雄地檢署偵辦。

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