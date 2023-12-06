喝4杯調酒上路！辣模蘿拉「後悔千百次」　提前繳清6萬酒駕罰金

▲身材火辣的蘿拉大學時開始擔任模特兒，也接展場Show girl工作。（資料照／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

模特兒出身的藝人蘿拉Lola，今年7月因為在台北市信義區違停被警察盤查，渾身酒氣當場被抓包酒後駕車，酒測值達0.32mg/l，蘿拉坦承在夜店喝了4杯調酒，被檢察官依公共危險罪起訴，台北地院判判處2月徒刑，得易科罰金6萬元，台北地檢署通知她6日到案，繳清罰金，而她提早在11月21日就繳清罰款。

本名李佳玲的27歲藝人蘿拉外型火辣，在大學時期開始平面模特兒、展場Show girl的工作，接著被發掘轉投入娛樂圈，與沈玉琳一起主持節目，近年又開頻道「蘿拉是我LA」轉型當YouTuber，IG上也擁有52.4萬粉絲。

7月22日凌晨4點多，蘿拉被警察發現，駕車停在禁止臨時停車的台北市信義區松廉路段，警察上前查看，發現駕駛座上的蘿拉散發出酒味，經實施吐氣酒精濃度測試，結果酒測值達每公升0.32毫克。

蘿拉被依公共危險罪現行犯移送北檢後，坦承21日晚上和友人在酒吧喝了4杯調酒後開車，經檢察官起訴並聲請簡易判決處刑，法官判處有期徒刑2個月，可易科罰金6萬元。



▲蘿拉(左)酒後開車搭載友人路邊違停遭警方攔查實施酒測。（資料照／記者張君豪翻攝）

判決結果出爐後，蘿拉透過IG表示公開道歉，並表示當天其實有找代駕，但因為車子停在地下停車場，手機沒訊號、聯絡不到司機，才想說把車開上去等司機，蘿拉坦承「這樣投資又怕麻煩的心態，才讓我後悔不已，內心後悔了幾百個幾千個『早知道』」，並承諾會深刻反省、自我警惕。

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