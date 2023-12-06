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駐蒙特婁辦事處正式揭牌運作　陸使館嚴正交涉：譁眾取寵政治鬧劇

▲▼「駐蒙特婁台北經濟文化辦事處」當地時間4日正式揭牌運作。（圖／取自外交部網站）

▲「駐蒙特婁台北經濟文化辦事處」當地時間4日正式揭牌運作。（圖／取自外交部網站）

記者鄭思楠／綜合報導

「駐蒙特婁台北經濟文化辦事處」於當地時間12月4日正式揭牌運作，對此，中國駐加拿大使館發言人回應，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向加提出嚴正交涉，「台灣當局意圖通過設立所謂『辦事處』顯示『國際存在』、拓展『國際空間』，這不過是又一場譁眾取寵的政治鬧劇，任何謀求『台獨』分裂的陰謀都不可能得逞。」

「中國駐加拿大使館」微信公號6日發新聞稿，中國駐加拿大使館發言人怒斥，加方不顧中方嚴正立場，執意允許台灣當局設立所謂「駐蒙特婁台北經濟文化辦事處」，嚴重違反一個中國原則，向台當局發出錯誤信號。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向加提出嚴正交涉。

中國駐加拿大使館發言人强調，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，是中國同包括加拿大在內的所有國家交往的政治基礎。全世界已有182個國家在一個中國原則基礎上與中國建立外交關係。這充分顯示堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨。

中國駐加拿大使館發言人又批，台灣當局逆時代潮流而動，意圖通過設立所謂「辦事處」顯示「國際存在」、拓展「國際空間」，這不過是又一場譁眾取寵的政治鬧劇，任何謀求「台獨」分裂的陰謀都不可能得逞。

中國駐加拿大使館發言人强調，中方再次敦促加方恪守一個中國原則，立即停止支持「台獨」分裂活動、損害中國核心利益的行徑。如加方執意妄為，中方必將作出有力應對，由此產生的一切後果由加方承擔。

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