批加國外長發表錯誤言論！　陸駐加拿大使館：粗暴干涉中國內政

▲香港818維園集會人潮眾多。（圖／記者黃彥傑攝）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港《逃犯條例》風波持續，由民陣所發起的「818維園大集合」昨（18）日在維多利亞公園舉行，主辦方預估有超過170萬人參與。中國駐加拿大使館今日發出聲明稱，香港的示威活動已經變質，並且批評加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）「不顧中方立場，干涉中國內政」。

香港示威活動升級，警民衝突不斷引起國際關注。加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）與歐盟外交和安全政策高級代表墨格里尼（Federica Mogherini）17日曾發布聯合聲明指出，「讓人無法接受的暴力事件越來越多，各方應保持冷靜，人民集會的權利跟香港自治權必須得到維護」。

對此，中國駐加拿大使館發言人今日指出，加拿大外長方慧蘭不顧中方嚴正立場，再次發表所謂涉港聲明，對香港事務說三道四，粗暴干涉中國內政，「中方對此表示強烈不滿和堅決反對」。

▲ 加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）近日發聲稱，香港自治權必須得到維護。（圖／路透社）

聲明表示，「止暴治亂、恢復秩序」是香港當前最急迫的任務，「在當前的形勢下，加方本應在涉港問題上謹言慎行，若真的要表態的話，也應該鮮明地譴責暴力犯罪活動、支持香港特區政府依法施政、支持香港警方依法懲治暴力違法行為，而不是發表不負責任的錯誤言論。」

中國駐加拿大使館發言人再次強調，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預，「香港實行『一國兩制』依據的是中華人民共和國憲法和香港特別行政區基本法，不是什麼國際法，中央政府有決心、信心、能力維護『一國兩制』，保持香港繁榮穩定。」