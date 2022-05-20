加拿大禁華為、中興5G設備　陸使館：採取必要手段維護中企權益

▲加拿大政府宣布禁止使用華為、中興產品。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

加拿大政府加入以美國為首的盟國行列，宣布加國5G行動通訊網路，禁止使用華為和中興的設備，以保護國家安全。對此，中國駐加拿大使館回應，中方將全面嚴肅評估這一事件，並採取一切必要手段維護中國企業的合法權益。

美聯社報導，加拿大與澳洲、美國、英國、紐西蘭共組情報共享網路「五眼聯盟」（Five Eyes），原本加拿大是5國之中唯一一個還沒禁止或限制在5G網路中使用華為設備的國家。

隨後，中國駐加拿大大使館對此表示嚴重關切和強烈不滿。大使館表示，中國政府一貫要求中國企業在遵守國際規則和當地法律基礎上開展對外經濟合作。華為、中興始終保持非常好的網路安全紀錄。加方在沒有任何確鑿證據的情況下以所謂國家安全為由，決定將有關中國企業排除在加市場之外，這嚴重泛化國家安全概念，違反市場經濟原則和自由貿易規則，損害中國企業的合法權益。加方聲稱就上述決定同盟友進行了協商，說白了就是要配合美國打壓中國企業。加方所謂的「安全」考慮，不過是政治操弄的幌子。

大使館強調，加方上述錯誤作法必將損害加方國際形象和自身利益。中方將全面嚴肅評估這一事件，並採取一切必要手段維護中國企業的合法權益。