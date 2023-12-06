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開飯川食堂台南第二家分店　進駐新光三越台南新天地

▲開飯川食堂西門店，特以虱目魚、菱角等在地食材入菜，端出火辣剁椒虱目魚、黃金元寶菱角酥等獨家創意料理，挑戰美食之都饕客味蕾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲開飯川食堂西門店，特以虱目魚、菱角等在地食材入菜，端出火辣剁椒虱目魚、黃金元寶菱角酥等獨家創意料理，挑戰美食之都饕客味蕾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

知各餐旅集團人氣川菜品牌開飯川食堂，台南第二家分店進駐新光三越台南新天地，新店開張，特以虱目魚、菱角等在地食材入菜，端出火辣剁椒虱目魚、黃金元寶菱角酥等獨家創意料理，挑戰美食之都饕客味蕾。

▲開飯川食堂西門店，特以虱目魚、菱角等在地食材入菜，端出火辣剁椒虱目魚、黃金元寶菱角酥等獨家創意料理，挑戰美食之都饕客味蕾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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開飯川食堂西門店是台南第二家分店，該品牌全台第28個營業據點。承襲桃園50年歷史的福利川菜館精湛手藝，麻辣鮮香的川味好料，擄獲許多忠實粉絲。

▲開飯川食堂西門店，特以虱目魚、菱角等在地食材入菜，端出火辣剁椒虱目魚、黃金元寶菱角酥等獨家創意料理，挑戰美食之都饕客味蕾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

睽違多年，繼台南南紡店後，開飯川食堂再度擇定台南展店。台南人講究吃食，開飯川食堂有備而來。選用尚青ㄟ虱目魚、季節限定農產菱角等台南在地食材入菜，開發出火辣剁椒虱目魚、黃金元寶菱角酥等獨家料理。其中火辣剁椒虱目魚以正宗川菜味型調味，搭配主廚特製剁椒醬，魚鮮肉嫩、爽辣不膩的口感，嘗過的民眾直呼過癮。

▲開飯川食堂西門店，特以虱目魚、菱角等在地食材入菜，端出火辣剁椒虱目魚、黃金元寶菱角酥等獨家創意料理，挑戰美食之都饕客味蕾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

歡慶新店開幕，12月10日前內用滿低消，並於FB或IG公開打卡，可獲贈開飯手工雞蛋豆腐鐵漢柔情。12月20日前內用，給予五星好評，就送熊貓哥黑白配生乳捲。12月31日前在開飯川食堂台南西門店內用，單筆消費滿1500元，贈經典佳餚催淚蛋兌換券，歡迎大家來品嚐美食。

▲開飯川食堂西門店，特以虱目魚、菱角等在地食材入菜，端出火辣剁椒虱目魚、黃金元寶菱角酥等獨家創意料理，挑戰美食之都饕客味蕾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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