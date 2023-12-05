台南法拍會入帳92萬2千元　「昇鴻祥號」漁船59萬多拍定

▲法務部行政執行署台南分署，配合123聯合拍賣日，於5日上午10時起，在分署1樓中庭廣場登場，總計拍出新台幣92萬2249元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

法務部行政執行署台南分署，配合123聯合拍賣日，於5日上午10時起，在分署1樓中庭廣場登場，總計拍出昇鴻祥號漁船及衛星電話、2005年份五十鈴貨車、TOYOTA ALTIS、光陽機車、三陽機車、奢華系列MR黑手錶、桌上型電腦等，總計拍賣價金為新台幣92萬2249元。

台南分署表示，為推展行政執行業務，特別邀請成大法律系系主任王效文教授、林易典教授、江沅翠副教授等師生與中信金融管理學院教務長蔡維鈞教授、財經法律系系主任劉邦繡教授等師生等一行人前來參觀拍賣會活動。

為表示對學術交流的重視，行政執行署署長黃玉垣特地南下參加，致詞表示邀請台南地區兩所大學法律系參訪很有意義，有助於學術與實務交流，同學們平日在教課書中研讀的拍賣程序，今天在拍賣會中活生生的展現出來，相信日後再看到時，很容易就了解教科書中的內容。也鼓勵對行政執行有興趣的同學報考行政執行官，加入行政執行的行列。

接著，王效文主任及蔡教務長致詞時均肯定今日的參訪活動，有助於同學們的執行程序的了解，並希望將來與台南分署有進一步交流的機會。

黃玉垣署長更親自以流暢、風趣的解說明方式，向兩所大學法律系師生們簡介行政執行署自2000年1月1日成立以來，歷經23個年頭，對國家債權的維護、貫徹毒品防制、非洲猪瘟罰鍰案件、防疫案件及道路安全等國家重要政策加以落實、運用科技活化執行作為及關懷扶助弱勢等重要成果進行回顧，並期許未來行政執行制度能更加完善救濟制度、強化保全措施及提昇執行效能。

台南分署拍賣台南地檢署囑託經法院判決沒收之「昇鴻祥」號漁船及衛星電話1支，為提高民眾投標意願，台南分署於11月29日上午在海巡署人員協助下，帶領2組民眾進入漁船內部，實際觀看漁船狀況，「昇鴻祥」號漁船加上衛星電話1支，合併最低拍賣價額是20萬5千元，保證金4萬1千元，本次拍賣為第1次拍賣程序，經行政執行官開標後，共有4位民眾投標，以59萬5099元高於底價最高價得標。

動產部分，本日拍賣活動動產的部分，較吸睛的物件是2005年份五十鈴貨車，2999CC，該車輛未滯欠牌照稅、燃料費或罰鍰，第2次拍賣，不定底價，1元起標，因未滯欠稅費及罰鍰，拍賣官宣布開始出價後，即吸引5組應買人爭相出價，加價聲此起彼落，最終以25萬元拍定。

台南分署提醒，為配合行政執行署123聯合拍賣日活動，將持續推出物超所值的拍賣、變賣物件，供民眾撿好康。相關的拍賣訊息，請民眾密切注意台南分署的官網及FB。