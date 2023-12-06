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台中32年老店「老舖子湯包」熄燈！老闆退休　饕客一片哀號

▲▼老舖子湯包。（圖／IG／foodieyooo授權）

▲台中市逢甲商圈內32年老店「老舖子湯包」在11月底熄燈。（圖／IG／foodieyooo授權）

記者許權毅／台中報導

台中人回憶再減一！逢甲商圈知名店家「老舖子湯包」經營32年，傳出已在11月底結束營業。據了解，經營湯包的夫妻到了退休年紀，2人決定休息，目前有一名老員工願意接手店面，但可能不會再販售湯包，只賣西式早餐，預計明年1月原址營業。

位在逢甲商圈福星路上的「老舖子湯包」是學生族群間的人氣早餐，自1991年開始營業，以「大顆又爆汁」的湯包聞名，每顆湯包18元，大多以一籠5顆90元來販售，是附近民眾、學生的愛店之一。除了販售湯包，也有中式、西式的早餐，近90種能挑選。

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▲▼老舖子湯包。（圖／IG／foodieyooo授權）

▲▼老舖子湯包不只販售湯包，也有中西式早餐近90種可選擇，是學生族群間愛店。（圖／IG／foodieyooo授權）

▲▼老舖子湯包。（圖／IG／foodieyooo授權）

老舖子不只在商圈內有名，更不乏有遊客、美食部落客前來朝聖。消息一出，讓許多民眾哀號「可惜沒有了，大一吃到大四」、「以後吃不到了怎麼辦啦！好滋味難尋」、「要等一個小時多才吃得到湯包」。

▲▼老舖子湯包。（圖／IG／foodieyooo授權）

▲店家先前也曾貼出公告，證實將要退休，後續有新型態店面服務。（圖／IG／foodieyooo授權）

店家先前也曾貼出公告寫下：「本湯包店將在11月29日結束營業（退休），但明年元月將有不同型態早餐店在此繼續服務大家。」

▲▼台中32年老店「老舖子湯包」熄燈！老闆退休　饕客一片哀號。（圖／記者許權毅攝）

▲老舖子已將店面整修，預計明年1月開始重新營業。（圖／記者許權毅攝）

記者實際走訪，附近民眾證實，老舖子確實已經在11月29日結束營業，平時生意都不錯，能開業30多年真的不容易。但是夫妻倆已經60多歲，每天凌晨就要起來備料，還一路營業到下午1點左右，可能是疲憊了，在10月底萌生退休想法，11月底正式結束。

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