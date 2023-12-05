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酒咖快衝！全球首家朝日啤酒認證店落腳逢甲　獨創-2˚C挑戰極限

▲酒咖快衝！全球首家朝日啤酒認定店落腳逢甲，獨創-2˚C挑戰極限。（圖／記者游瓊華攝）

▲全球首家朝日啤酒認定店落腳逢甲，業者斥資500萬元打造具日本朝日啤酒博物館元素風格的特色店。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

酒咖注意！全球首家獲得官方認證、日本朝日啤酒Asahi認證店落腳台中逢甲商圈，店內販售「-2˚C」EXTRA COLD啤酒也號稱全台唯一，整間店以日本SUPER DRY博物館元素設計。另外，以燒肉打響名號的風間餐飲集團推出全新品牌重慶火鍋緋花，也將於12月8日試營運，正式宣布進軍鍋物市場。

▲酒咖快衝！全球首家朝日啤酒認定店落腳逢甲，獨創-2˚C挑戰極限。（圖／記者游瓊華攝）

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▲店內啤酒-2˚C挑戰極限，甚至可看到啤酒冰沙漂浮其中。（圖／記者游瓊華攝）

引進日本朝日啤酒Asahi認定店的盛旨國際餐飲集團執行長曾建榮透露，為了讓啤酒保持在零下2度，斥資500萬元打造設備，甚至連冰杯也存放在零下30度冰箱中，倒出來的生啤甚至可看到一層冰沙漂浮在上。

為何日本官方同意將全球首家專賣店設置在台中逢甲商圈，而非台北鬧區？曾建榮透露，乃因旗下的串燒店激旨焼き鳥逢甲總店，不僅是Asahi台灣單日單一店面銷量最大的店鋪，其數量更是遠遠勝過日本本土任何一餐廳或門店。

▲酒咖快衝！全球首家朝日啤酒認定店落腳逢甲，獨創-2˚C挑戰極限。（圖／記者游瓊華攝）

▲業者透露，集團下的串燒店最高紀錄一天賣出885杯生啤，不僅銷量是全台第一，其數字連日本人也難以打破。（圖／記者游瓊華攝）

曾建榮統計，集團下的單一店鋪曾創下單日營業8小時，共販售32.3萬C.C.啤酒，等於885杯生啤酒，換算下來等於每小時賣近150杯啤酒、每分鐘就被喝掉2.5杯的紀錄，相當驚人，而此數字，連日本人也難以突破，更讓日本朝日啤酒總社多次來台考察，最後決定將全球首家認證店設置在逢甲。

曾建榮透露，店內設計風格以日本東京朝日啤酒SUPER DRY博物館館內元素設計，以原汁呈現朝日啤酒SUPER DRY生啤酒的風格，為確保啤酒冰度及品質口感，全店啤酒杯全存放零下30度超低冰箱，以凍杯方式冰杯，等消費者點酒後，才冰箱中取出凍杯，並注入零下2度的生啤，如此一來，啤酒順間呈現一層薄薄的啤酒冰沙，讓消費者驚喜不已。

▲酒咖快衝！全球首家朝日啤酒認定店落腳逢甲，獨創-2˚C挑戰極限。（圖／記者游瓊華攝）

▲風間餐飲集團正式插旗火鍋界，推出全新品牌重慶火鍋緋花。（圖／業者提供）

另外，旗下擁有燒肉風間、醴本燒肉、訪韓式豆腐鍋等風間餐飲集團，正式插旗火鍋界，推出全新品牌重慶火鍋緋花，地點就設在老虎城唐吉訶德旁。

風間集團表示，新品牌改良湯鍋設計提供鴛鴦及四格鍋，並同樣講究的採用十數種重慶地道炒料研製出麻、辣、鮮、香、厚七油三湯的純牛油鍋，以及酸菜魚鍋等令人一喝就上癮的特製湯頭，更有黑毛肚、黃喉、鵝腸等重慶三寶及重慶必吃鍋物配料，也供應如拳頭般大小的馬蹄蛤、巨型北海道生食級干貝等，滿足消費者味蕾。

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