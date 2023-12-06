「全台最有名枕頭」重出江湖？作家曬照笑了　網喊：很難忘記

▲現在這顆枕頭已經服役13年了。（圖／翻攝自臉書／高嘉瑜）

記者周亭瑋／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜「睡了10年的泛黃枕頭」曾掀起一陣轟動，時隔3年，作家苦苓曬出舊照，笑問大家是否還記得這是誰的枕頭。畫面引來熱烈回響，眾人洗版直呼，「很難忘記，一眼就認出」、「全台灣有看電視的人應該都知道」。

苦苓昨晚在臉書PO出一張雜亂不堪的房間照，其中泛黃枕頭絕對是難以忽視的焦點，他不禁笑問，「大家還記得這是誰的枕頭嗎？她自己PO出來的喔。」

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畫面一出，網友們立刻心領神會，知道這就是曾轟動一時的「高嘉瑜枕頭」，也紛紛笑回「那麼噁心的枕頭，全台獨一無二吧」、「哈哈哈，我懂」、「令人欽佩的枕頭」、「高嘉瑜房間」、「有些人該回家好好練習整理自己房間，梳理自己的生活」、「好嚇人，比我還亂」。

回顧當年，高嘉瑜談到「泛黃枕頭」時笑說，枕頭用了10年，平常有套枕頭套，反正只要套上乾淨的，根本感覺不出來裡面是怎樣，「我家在基隆開百貨行，枕頭是從家裡帶來台北，一直跟著我，很軟很好睡。」

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