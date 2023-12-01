「明年教召」開放查詢！男爽喊沒中獎　老鳥笑：團報系統上線啦

▲教召示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國防部今日公告，113年度（2024年）教召查詢系統已正式開放，就有網友在PTT發文笑喊，自己沒中獎。話題一出，釣出大票鄉民洗版留言，有人崩潰哀號，也有不少老鳥直呼，「少騙人登入查詢」、「團報系統上線啦」。

國防部「後備軍人網路服務台」今早宣布，113年度召集查詢系統已於12月1日正式開放，同時也提醒在公告召集日程後，以「出國觀光旅遊」申請者將不核准免除當次召集，如仍出國觀光旅遊避免召集者，將依法追究刑事責任。

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▲113年度召集查詢系統正式開放。（圖／翻攝自國防部）

消息一出，有網友迅速在PTT發文，表示「明年教召開獎啦！哪些衰X的人有中獎呢？我沒中，嘻嘻。」

而PO文也掀起熱烈回響，不少網友笑虧，「少騙人登入查詢啦」、「更名『教召報名系統』」、「不要害人」、「樓下已報名」、「替代役表示：？」「當你凝視深淵時，深淵也在凝視著你」、「替代役置板凳看大家報名」、「不要查...你會後悔」、「查詢系統(X)；報名系統(O)」、「翻譯：開放報名」。

▲不少人回報結果。（圖／翻攝自PTT）

另外，也有許多老鳥回應，「早就免役了」、「除役中無感」、「早就退了，老人一枚」、「我太老了」。值得一提的是，有過來人分享心得，表示「今年第一次去，還蠻輕鬆的，能用手機的時間也很長，不過我是5天，聽說14天的辛苦很多。」

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