機票「超省錢買法」曝光！泰國來回才4407元　這類人不適合

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著疫情解封，國人報復性出國旅遊，航空公司也不定期釋出便宜機票，就有網友在TikTok拍片分享，簡單一招解鎖「超便宜機票」，掀起熱烈回響。《ETtoday新聞雲》記者實際測試，發現許多航班的確非常便宜，不過時段較不佳，若能接受這一點，對部分旅客來說真的超實用。

網友在TikTok分享影片，教大家如何透過Google Flights，來查找便宜機票，首先在關鍵字搜尋「Google Flights」，進到網站後，輸入出發地點，無須指定目的地，直接按「探索」鍵，而後便會跳出地圖，顯示各地機票報價。

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超簡單的方法掀起熱烈討論，許多網友洗版標註朋友，直呼「真的好便宜喔」、「比高鐵還便宜」；不過也有人直言，「這種班次都很鳥，假如不在意來回時間，搭這個才划算」、「便宜是便宜，但是時間爛」。

▲選好出發地後，什麼都不用調整，直接按「探索」。（圖／翻攝自Google Flights）

經《ETtoday新聞雲》記者今（6）日實際測試，最便宜機票為台北到曼谷，去程是明（2024）年5月12日晚上9時10分，回程則要到5月21日早上9時50分，而透過不同管道價格略有差異，其中以Gotogate最便宜，只要4407元。

▲▼地圖會顯示各地票價，這時再點選「目的地」即可。（圖／翻攝自Google Flights）

然而，這方法雖然能搜到超便宜的機票，不過也伴隨著兩個問題，其一是航班時間不佳，不是晚去晚回就是晚去早回；再者以這個方案為例，要在曼谷待長達9天時間，就一般上班族來說，也未必適用。當然可以自行調整回程日期，不過票價也會跟著調漲。

▲這個方法可以搜出超便宜機票。（圖／翻攝自Google Flights）

▲不過航班時間也相對不佳。（圖／翻攝自Google Flights）

▲可以改回程時間，而票價也會跟著調整。（圖／翻攝自Google Flights）

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