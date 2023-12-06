親中團體招待60人赴大陸旅遊...要求支持特定候選人　3人聲押

▲橋頭地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署接獲線報，台灣新住民關懷協會、中華人民黨等親中團體從今年初起，疑似接受中共國台辦的指示，在台灣延攬60名地方人士到大陸接受旅遊招待，並趁機宣傳「兩岸一家親」、「和平統戰」等思想，並支持特定總統候選人，檢方在5日發動搜索，約談35人到案。檢察官偵訊後，依違反《反滲透法》等罪嫌，將周姓等3名嫌犯向法院聲請羈押，另1人以15萬元交保。

橋頭地檢署主任檢察官顏郁山、檢察官盧惠珍指揮法務部調查局高雄市調查處、內政部移民署南區事務大隊高雄市專勤隊、臺東縣專勤隊、高雄市政府警察局前鎮分局、小港分局、臺東縣警察局刑事警察大隊組成專案小組，於5日展開調查，傳喚周姓男子等35人到案訊問，並同步執行搜索5處場所。

專案小組查出，周是「台灣新住民關懷總會」理事長，顏、郭則是總會幹部；湯則是「中華人民黨」黨主席、林則是該黨黨員，嫌犯等人自今年起，陸續與大陸台辦人員聯繫並接受指示，在總統大選前號召具影響力之地方人士赴陸，並分別於臺東及高雄等地區招攬共約60名民眾，並於11月中旬組團前往湖南省婁底地區接受落地招待，旅遊期間食宿、交通費全程免費，希望他們支持特定政黨及候選人。

周姓嫌犯還在旅遊期間不斷向成員宣傳「兩岸一家親」、「和平統戰」等思想，於會後向上開人員要求支持特定政黨及特定政治傾向之候選人。

檢察官在詢問後，認為周姓嫌犯等5人涉犯《反滲透法》、《總統副總統選舉罷免法》及《公職人員選舉罷免法》等罪嫌疑重大，將周、郭、顏等3人向法院聲請羈押禁見，林姓嫌犯15萬元交保，湯姓嫌犯限制住居。