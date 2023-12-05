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旅行社「含機場接送」竟是給車票　客怒：團費20萬！結局療癒

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲不少旅客跟團，都曾踩過大雷。示意圖，與本文無關。（圖／桃機提供）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人跟團出國時，都曾碰過惱人的經歷，作家黃大米就透露，朋友疫情爆發前跟一間旅行社訂行程，1人團費要20萬元，沒想到業務口中的「機場接送」竟是給客運車票，且每天住的飯店都跟原本說的不一樣，讓她氣到不行，不過結局療癒眾網友，還有人笑說，「不用特地避雷了。」

黃大米在臉書提到，跟朋友聚餐時，對方提起一次不太愉快的出國經驗，那時她跟先生1人團費要20萬，而旅行社業務也承諾，會有機場接送服務，怎料在出發前，對方只給了兩張客運車票

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當下，她氣得質問業務，結果對方還一副理所當然地表示，客運車票就是機場接送；這就算了，出國後她更發現，行程跟之前說的都不一樣；然而，領隊僅一語搪塞，表示「不好意思，之前線控發給大家的是舊的行程，線控給錯檔案了。」

▲黃大米分享朋友經歷。（圖／翻攝自臉書／黃大米）

▲黃大米分享朋友經歷。（圖／翻攝自臉書／黃大米）

朋友接著怒道，「跟旅行社的團，事先都會說住哪個飯店，萬一有狀況訂不到就同等級，結果我們住的10個飯店，每天都不是之前說的那家，雖然都同等級，但就是變得比較爛、比較遠，我才不相信這家旅行社每天都訂不到原本的房間。」

直到某一天，她忍無可忍，上網查當天入住「所謂的五星飯店」，結果1晚房價僅1千多塊錢，「我氣到吐血，雖然我們去的國家比較原始，但也不是這樣啊？於是我回國就寫信去抗議。」

朋友透露，回國後疫情四起，旅行社一片慌亂，半年後業務終於現身，說是收到了當時的抗議信，所以送她一盒餅乾表示歉意。

▲飯店,白色,床單,被套。（圖／pexels）

▲朋友怒指，每天的飯店都跟原本說的不一樣。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

黃大米聽完超傻眼，忍不住詢問是哪家旅行社，想要避雷，結果朋友直呼，該間旅行社因為疫情已經倒閉了

對此，網友們紛紛回應，「還好已經倒了」、「會倒是有原因的，但未必是疫情」、「難怪會倒，我還是覺得自由行比較爽」、「報應已經來了」、「機場接送這個資訊真的好重要啊」、「還好倒了，不會讓人有不愉快的旅程」、「超過一般團費的高價團，也是一種高風險團，太多地方可以坑人了」、「好扯喔～花20萬出國受氣」。

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