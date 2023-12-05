擴張太快！　陸養豬業面臨債務與虧損

▲過去數年，大陸養豬業以近乎激進的趨勢快速擴展。（資料圖／CFP）

文／中央社

過去數年，中國養豬業以近乎激進的趨勢快速擴展，然而如今因擴張過快、經濟不振影響，需求大幅下降連帶使豬價下跌。企業的債務缺口擴大，閒置甚至出售養殖場的情形越發普遍。

據路透社，中國是養豬大國，生豬飼養數量占超過全球的一半，在需求低迷的情況下，損失與債務不斷增加，市場預估中國養豬業明年的虧損將進一步擴大。不少中國養豬企業已經面臨減少種豬飼養數量，有些企業的養殖場已閒置，甚至出售。

中國的養豬業與不動產開發、電動車等其他行業一樣，近年來將成長和市場占比置於利潤之上，供過於求導致生豬價格下跌。以大連商品交易所的交易情形為例，生豬期貨自上週以來已下跌 7.3%，至每噸人民幣1萬3910元（約新台幣6萬1000元），為近三年來的最低水準。

報導稱，過去中國豬肉產量創歷史新高的另一個原因是政府政策鼓勵的結果，由於北京擔心豬價波動影響市場，特別是在非洲豬瘟爆發導致中國生豬大量死亡後，反而敦促企業大幅擴大母豬飼養量。

另一方面，隨著中國經濟的債務水準不斷上升，銀行和地方政府提供支持的意願與能力也越來越低。

一名股票研究公司的分析師在報導中表示，「過去兩年，銀行向這些企業提供大量貸款，因此擴張得非常快，然而如今考慮到這些公司面臨高債務情形，很難借錢給他們。」

報導提及，事業版圖橫跨飼料、養殖、肉製品的農產畜牧集團新希望六和在去年出售了農場，並在7月時告訴投資者，將會「進一步出售」相關事業，同時為旗下的家禽和食品業務引入戰略投資者。

以養豬、生產豬肉製品為主的農牧企業天邦食品和傲農生物一直在出售自家公司或子公司的股份以籌集現金。而根據數據顯示，傲農今年第3季的債務股本比高達8.26。

兩家企業均未回應有關目前營運資金的問題。

然而也並非全部的企業都選擇收手，仍有企業仍在觀望，不願輕易認賠，期盼度過市場低迷的情形，當價格回升後得以有所回報。

國際信貸評級機構惠譽（Fitch）中國企業研究董事朱彧（Flora Zhu）指出，從2020年到2021年間，中國養豬龍頭企業積極擴張、支出大幅增加，因此，「即便在當前價格相對疲軟的情形下，也不願意減產」。

報導分析，這樣的選擇不僅增加了中國養豬企業自己的風險，也增加了海外飼料供應商、遺傳基因公司和陷入困境的全球豬肉貿易的風險。