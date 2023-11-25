上海交大學生在餐廳吃出「針頭」　校方：豬打疫苗鬧脾氣斷在裡面

▲上海交大學生在餐廳用餐時吃到一根1.5公分長的針頭。（圖／翻攝九派新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

上海交通大學一名學生近日在校內食堂（學生餐廳，下同）用餐時發現，竟然在飯菜中吃出一根長1.5公分的斷裂針頭，嚇得他趕緊將其用手機拍下取證，並同步向校方反映。照片在大陸社群媒體瘋傳，引起外界關注及討論。

《九派新聞》報導，11月24日，上海交通大學後勤保障部回應稱，已經咨詢過相關部門，該針頭不是用於人體或者做實驗用的針頭，是給豬打疫苗的針頭，「該針頭不是用於人體或者做實驗的針頭，完全就是一個對豬打疫苗的針。」

校方強調，豬剛出生打疫苗脾氣倔，不肯配合可能打在骨頭上，針頭就斷進去了，針頭大概1.5公分左右。

根據學生拍下的照片可以發現，這根針頭的材質較偏向金屬類，而且中間還是空心的，甚至比家用的縫衣針或醫院使用的針筒針大的許多。而這根針頭一邊是削尖的形式，另一邊則看似有斷裂痕跡。

事件在網路上傳得沸沸揚揚，上海市閔行區市場監督管理局在今（25）日決定介入調查，以還大眾一個真相。

對於上海交大校園食堂出現食安問題，網友紛紛表示，「二師兄無奈，都賴給我，我脾氣最倔！」；「切肉炒菜的時候沒發現？」；「這豬帶著針頭一起長大」；「鼠頭讓人致病，針頭讓人致命」。