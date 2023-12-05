參選資格恐遭「惡法」剝奪　王家貞：尋求解決辦法永不放棄

▲王家貞在立委陳以信、立委參選人姚正玉及李政儒律師陪同下召開記者會，表達竭盡所能尋求解決辦法繼續參選。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對6月倉促修法將緩刑等同褫奪公權的選罷「新」法的衝擊，5日王家貞在立委陳以信、立委參選人姚正玉及李政儒律師陪同下召開記者會，王家貞說日前得知她立委參選資格可能被惡法剝奪，她竭盡所能四處奔走請益專家尋求解決辦法可繼續參選，不讓愛謢支持她的鄉親選民失望難過。

王家貞指出，她沒有貪污沒有A錢，此事已經司法確認。所以會有案，是因為她長期關照弱勢，為讓兩位卡奴朋友能簡單溫飽養家活口，採取了便宜行事的做法發給薪資！後因有助理彼此不合，離職後挾怨報復，長達數年利用網路誣衊，而給予有心人可乘之機，也以提告的方式獲致此前助理公開登報道歉，並賠償象徵性數字給台南市憂鬱症關懷協會。

王家貞多次表示，公職人員助理費法條是最能黨同伐異、漏洞百出、早已不合時宜的惡法，立院諸公卻明知惡法數十年不修？好做為整肅異己的工具？2023年6月，行政院提案，立法院修改選罷法， 將所有正在緩刑的人都剝奪參選資格，將選罷法凌駕於憲法之上，由於大家專注於黑金暴力等議題，此違憲剝奪公民参政權，與國家大法憲法牴觸的26條第9款何以通過，大立委們是不知道此法條明顯違憲，還是知道卻競相民粹視而不見？

王家貞說，6月倉促修法其時間更為可議，明顯針對此次總統立委大選，是刻意為擋誰而修？還是為保送誰而修？修到緩刑微罪等同於褫奪公權重罪，剝奪人民最重要憲法保障的公民参政權。

王家貞強調不會推卸責任，不會千錯萬錯都是別人的錯，但是因為她不察，而導致發現此公然侵犯人權之違憲條款，她不論為己或為台灣公民，都無法妥協此惡法造成的傷害。

她表示，雖惡法亦法，她可能成為第一位違憲惡法的受害者，但逆風前行，孤勇者無懼，將竭盡全力與此違憲惡法拼搏，以護住爭取為鄉親服務的参政權，進入立法院修惡法，她一定會傾全力極努力的陪伴鄉親，護住正義、守住人權。

立委陳以信沉痛表示，對於如此正義、清廉的王家貞被這樣不合理的對待，甚至影響到了參選的資格，實在感到備受委屈。他提出三點說明，呼籲台南鄉親朋友要相信，支持向來正直公正的王家貞。說明如下：1、司法儘速通過王家貞拋棄緩刑判決，改以易科罰金的刑責。2、對於4、5月就決定參選的王家貞，無法預料中選會會在6月份修法，導致其參政權受到影響，符合並沒有期待的可能性的因素，故應從優從寛因其後法條修正，而懲罰前罪的處分。3、在行政權上進行假處分，讓其可繼續參選。

立委參選人姚正玉也表示，長期以來立法院就是一黨獨大，拿著不計名投票的寳坐，個人利益來決定法案的通過與否。她說，賄選者不能參與選舉合乎公平正義，但將其他輕案利用其他法則來等同褫奪公權，就有一罪二罰的疑慮。在民進黨一黨獨大下，立法院、中選會…等政府機構已不是獨立單位了，這合乎公理正義嗎？偽造文書在法律上有緩刑的權利，重罪可選；輕罪褫奪公權，試問合理嗎？

李政儒律師則說明，對於王家貞的事件，可採取法律行動爭取易科罰金的選擇；另外，4月的判決是無法預見6月的修法，而導致參選爭議。李律師說，怎可用行政立法來凌駕在憲法之上呢？參政權是全民的權利，若因輕罰而參選資格受到阻礙，是有違憲疑慮情形的。

據了解，台南市議員王家貞因高報服務處助理薪資，今年3月被台南地院依偽造文書罪判刑7月，得易科罰金，緩刑2年，並命於判決確定之日起6個月內向公庫支付10萬元。由於王家貞未提上訴，全案於2023年4月底確定，她也支付公庫10萬元。

不料，今年6月立法院修正選罷法納入排黑條款，其中第26條不得登記為候選人資格的條件，第9款即明訂「犯第1款至第6款以外之罪，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行、執行未畢、於緩刑期間或行刑權因罹於時效消滅。」鑑於王家貞目前還在緩刑期間，即使已經完成登記，參選資格恐有疑義，是否喪失參選資格，將待中選會12月15日正式公告候選人人名單才能知悉。