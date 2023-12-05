快訊／開鍘！違紀參選零容忍　民進黨中評會開除劉櫂豪等7人

▲民進黨今天開除立委劉櫂豪。（資料照／記者楊漢聲翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今（5）日召開中評會，針對2024年立法委員選舉違紀參選及退黨參選案，經討論後做出一致決議，開除洪懿馥、鄭添泉、王思玟、侯陸太、陳癸佑、蘇孟淳、劉櫂豪等7位違紀黨員黨籍，以維護政黨紀律。

中評會主委賴瑞隆表示，依據民進黨「紀律評議裁決條例」第12條規定，「本黨黨員未經提名違紀參選者，應予除名處分」，就第11屆立法委員選舉具黨員身分違紀參選者，中評委會中一致決議，鄭添泉（新北市）、侯陸太（台南市）等2人違紀參選，予以開除黨籍之除名處分。

除違紀參選除名處分外，中評會也決議，對未獲提名退黨參選者，依據民進黨公職候選人提名條例第9條第3項規定，「凡黨員未獲提名者，即使申請退黨而逕行參選，將來如再申請入黨，依照除名處分再申請入黨者之程序處理，始得辦理提名登記」，視同違紀參選除名處分，本次中評會亦認定洪懿馥（新北市）、王思玟（桃園市）、陳癸佑（南投縣）、蘇孟淳（屏東縣）、劉櫂豪（台東縣）等5人有退黨參選事實，依規辦理開除黨籍。

賴瑞隆說，中評會再次提醒，違規違紀行為絕不容許，2024大選是台灣未來發展關鍵一役，所有人必須以台灣整體利益為重，民進黨員更應遵守黨章黨綱紀律，總統立委選舉團結一致來爭取人民支持，共同守護台灣的自由民主與和平繁榮。