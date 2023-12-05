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地方 地方焦點

112年地方公務人員考試9日登場　屏東考場明正國中

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

112年特種考試地方政府公務人員考試，於12月9日至11日舉行，屏東考區設於屏東縣立明正國中（屏東市大連路70號）。

屏東縣政府為服務屏東地區鄉親，自111年起協助考選部於屏東設置地方政府公務人員考試考區，減少屏東考生舟車勞頓。這項考試分三、四、五等考試，全國共有屏東等15個考區同時舉行，應考人數計34,412人（屏東考區575人），公告暫定需用名額合計1,935名，預估平均錄取率為5.6%。

這次考試之考試通知書於國家考試網路報名資訊系統「考試通知書下載」項目開放下載，考試期間，各試區學校自上午7時起開放入場，考試當日進入試區時應考人應出示考試通知書及本人身分證件，以利工作人員辨別身分；並自112年起，國家考試期間不開放陪考，僅限行動不便或懷孕之應考人，得事先申請陪考，且一律採事先申請機制，不接受考試當天臨時提出申請，若有陪考人則須出示同意陪考通知書及本人身分證件，俾提供試區工作人員查驗。

縣府人事處特別提醒考生，務必攜帶考試通知書及身分證件，應試科目如為測驗式試題，應自備2B鉛筆及橡皮擦、考試時不得攜帶無線電通訊設備（如行動電話、智慧眼境、智慧耳機、Apple Watch、小米手環等）入場應試，以免遭受扣分處分。考試期間試區附近交通流量大，易造成塞車，請應考人多加利用大眾運輸工具前往試場，並寬估到場時間，以免延誤進場應試。

考試期間考生停車及交通參考路線：
 公車：8227、8228、8229「屏東總圖站」下車。
 屏東縣明正國中校園內、千禧公園、屏東縣立圖書總館周邊道路停車格。

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