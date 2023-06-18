屏東縣國中小現職校長遴選　27人連任+31人調任

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣112學年度國民中小學第一階段現職校長遴選作業已於6月17日辦理完成，現職校長遴選參酌各出缺學校校務現況需求、校長專長及專業表現與校長辦學績效遴選合適之校長，計有6名國中校長連任、21名國小校長連任；12名國中校長調任、19名國小校長調任、2名國小校長留任。

縣府教育處公佈112學年度國民中小學現職校長遴選結果：

國中校長部分：連任者中正國中劉瑞富、萬丹國中黃豊欽、林邊國中李惠瓊、車城國中楊政家、琉球國中蘇傳桔、新埤國中張浩鳴，共計6名。

調任者鶴聲國中羅彥文遴選至東新國中、里港國中黃賢德遴選至至正國中、麟洛國中賴詠清遴選至牡丹國中、牡丹國中郭瓊揚遴選至麟洛國中、滿州國中陳英邦遴選至新園國中、東新國中湯博榮遴選至竹田國中、萬新國中曾淑勤遴選至南州國中、獅子國中鄭宗文遴選至里港國中、至正國中劉文宗遴選至萬新國中、新園國中陳冠良遴選至獅子國中、南州國中黃彗瑄遴選至崇文國中、高樹國中陳亮谷遴選至鶴聲國中，共計12名。

國小校長部分：連任者凌雲國小許裕呈、前進國小李國賢、潮和國小謝相如、潮州國小張振茂、長興國小陳淑蕙、繁華國小鄒美華、社皮國小鍾文馨、興化國小林禎川、富田國小盧亭妤、港東國小莊忠勳、仙吉國小陳現義、港西國小楊司維、鹽洲國小郭明固、塭子國小鐘敏翠、萬安國小王國亨、南和國小模俐諾‧卡扎妮嵐、天南國小陳國民、新南國小陳和貴、內獅國小趙炳詠、泰武國小賴慶安、長榮百合國小陳世聰，共計21名。

調任者佳佐國小蕭智文遴選至泰山國小、三和國小吳勝智遴選至羌園國小、建興國小陳垣佐遴選至公館國小、僑德國小賴建戎遴選至惠農國小、力社國小黃鳳珠遴選至東興國小、崁頂國小李榮哲遴選至瓦磘國小、大明國小藍乙琳遴選至里港國小、五溝國小羅世杰遴選至佳佐國小、崎峰國小郭希得遴選至力社國小、公館國小李忠屏遴選至榮華國小、民和國小黃拓榮遴選至崁頂國小、廣安國小王麗英遴選至玉光國小、麟洛國小吳進源遴選至崇文國小、瓦磘國小林政昌遴選至大明國小、里港國小陳奇男遴選至廣安國小、泰山國小黃素英遴選至麟洛國小、惠農國小林純宇遴選至民和國小、崇文國小黃俊傑遴選至五溝國小、玉光國小廖淑珍遴選至仁和國小，共計19名；留任者舊寮國小王逸棻、黎明國小謝天德，共計2名。

另，第二階段出缺學校國中為滿州國中、高樹國中，國小為三和國小、建興國小、崎峰國小、僑德國小、全德國小，將於6月29日進行國中小第二階段校長遴選作業。