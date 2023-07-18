　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

萬安46號演習南部地區7／25實施　未依規定避難疏散最高罰30萬

▲屏東警分局18日召開萬安46號演習任務講習及工作協調會 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局18日召開萬安46號演習任務講習及工作協調會 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「112年軍民聯合防空萬安46號演習」南部地區預定7月25日13時30分到14時30分舉行，屏東警分局於今(18)日召開任務講習及工作協調會，不遵守規定避難疏散，最高罰30萬元，籲請民眾屆時配合。

▲屏東警分局18日召開萬安46號演習任務講習及工作協調會 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局於今(18)日召開演習任務講習及工作協調會，由分局長蔡培元主持，邀請屏東市公所、萬丹鄉公所、長治鄉公所、麟洛鄉公所、太平洋百貨、環球百貨、臺鐵屏東站、屏東客運公司等約40位機關團體代表共同參與，希望透過事前溝通與積極協調，讓整個演習在盡量不影響民眾生活作息的原則下，順利進行。

講習內容包括前半小時實施警報實作演練，使民眾養成聽聞警報立即避難的觀念，以建立全民防空意識。除警報後半小時，實施「災民收容救濟站」開設及災害救援演練，由屏東縣政府開設一處災民收容救濟站，盤點整合各公私部門相關資源，妥善運用，以檢驗並強化災民收容救濟量能。

蔡分局長提醒，當警報響起時，道路行駛中的汽車、公車、機車及腳踏車都需要立即靠邊停放，並聽從警察與指揮人員的指示進行避難演練。

大眾交通工具的乘客不需採取任何避難作為，惟已下車的民眾，則須尋找就近的避難場所進行隱蔽。對於不遵守規定避難疏散，或是不配合現場交通管制者，皆可依民防法第25條處以3萬到15萬元罰鍰，請民眾切勿以身試法。

另民眾如需查詢相關防空避難設施位置，可多利用警政服務APP中「防空疏散避難專區」功能，即可迅速提供導航資訊，方便民眾前往避難。

ET快訊
出門前擁吻成永別！　新婚8月妻走斑馬線被撞死
「國中後沒自己洗過頭」　她曝高規格生活：想有錢，要先學會不省
快訊／16:29規模4.2地震　最大震度4級
快訊／中台灣雨彈最猛「大雷雨襲4縣市」　示警區域出爐
踩破內臟虐到死！　狠心保母夫妻虐死3歲童
三上悠亞最終作品公布！　達人驚：完全燃燒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南新營區停車收費8月1日上路　首發8路段705格位

歷年參賽選手最多！全國自走車大賽將登場　468名選手花蓮競技

挽袖捐血兼招募國防人才！　後憲企業集團愛國心慶祝12週年　

中央大學電機AI團隊多項自然語言處理　國際競賽大放異彩

花蓮8旬賣菜嬤獨撐家計！還百萬債...還要幫兒治病　市公所送暖

炎夏音樂饗宴　2023桃園國樂節主題「繽紛」8／6開幕　

仁愛、長庚醫療財團法人拜會　南投醫院期待進一步醫療合作

迎接世客博在桃園！　青埔約69億四大建設經費...陸續完工

台北國際夏季旅展落幕！　花蓮形象館業績衝高獲觀展民眾好評

台東紅烏龍「茶∞創新實驗場」　波浪屋4號店今開幕

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

女兒看「皮卡丘哭」跟著掉淚　媽聽理由好笑又心疼：我在這

妹子不忍嬤翻垃圾找食物　秒買麵包送她...反被暖哭

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！　學汽笛聲出發…結果摔超慘XD

Jennie首度回應「跳舞划水」爭議！　「學習控制身體中」：讓粉絲失望了

台南新營區停車收費8月1日上路　首發8路段705格位

歷年參賽選手最多！全國自走車大賽將登場　468名選手花蓮競技

挽袖捐血兼招募國防人才！　後憲企業集團愛國心慶祝12週年　

中央大學電機AI團隊多項自然語言處理　國際競賽大放異彩

花蓮8旬賣菜嬤獨撐家計！還百萬債...還要幫兒治病　市公所送暖

炎夏音樂饗宴　2023桃園國樂節主題「繽紛」8／6開幕　

仁愛、長庚醫療財團法人拜會　南投醫院期待進一步醫療合作

迎接世客博在桃園！　青埔約69億四大建設經費...陸續完工

台北國際夏季旅展落幕！　花蓮形象館業績衝高獲觀展民眾好評

台東紅烏龍「茶∞創新實驗場」　波浪屋4號店今開幕

仁寶及子公司鵬寶參與康舒現增　各投資2.95億元

網通廠收購案爆內線交易　前副董涉利用親友人頭買股遭約談

新洋投艾里歐初登板5局失1分　兄弟二軍2比3不敵台鋼

看到員工來上班！店狗汪「飛撲扭屁股」熱情歡迎　咬娃娃邀陪玩

女童怕孤單…大哥哥陪聊誘拍裸照　溜進她家猥褻下場慘

台股今跌106點！金管會：今年表現亞股第二　緊追日本

挑戰刷新美聯紀錄！美媒曬同期數據　大谷竟更勝上季法官

笑著揶揄林為洲　陳建仁：國民黨有現成內部性騷調查失敗例子

女買刮刮樂爽中3千萬獎金　「頭獎詛咒發威」1年後戶頭只剩9千元

擁吻竟成永別！新婚8月妻走斑馬線被撞死　悲痛夫重返現場憶亡妻

地方熱門新聞

停白線也可能吃罰單　中壢200車主挨罰

交通處罰記點新規定　1年內記12點吊照2個月

交通新制上路！辦「違規轉歸責」避免受罰

「兩湖論壇」南投茶葉預計獲10.25億訂單

屏東夏日狂歡祭盛大登場

台灣觀光醫療協會首屆「金鷥獎」登場

自稱忘記機車停放處求助　東港警載返家看到機車在車庫

汐止夢想藝術村登場　街頭洋溢異國風情

3男太吵遭警查獲愷毒包

南投縣政府提醒平均地權條例修正重點

南投65至70歲長者　免費接種肺炎鏈球菌疫苗

台南善化住宅火警濃煙明火狂竄

台大雲林分院3D投影探索鼻腔

他身障又失智靠女兒苦撐　枋寮警發動募款

更多熱門

相關新聞

財經專家投資大師　匯款20萬保證獲利數倍是騙局

財經專家投資大師　匯款20萬保證獲利數倍是騙局

枋寮鄉陳姓鄉民在網路上認識著名財經專家投資大師，指稱有保證賺錢的股票投資計算公式分享，只要匯款20萬元，就可以回饋好幾倍，他趕到銀行匯款，行員發現有異，連絡枋寮警方到場拆穿對方詐騙手法，成功阻止他被騙，陳也十分感謝警方及行員協助。

自稱忘記機車停放處求助　東港警載返家看到機車在車庫

自稱忘記機車停放處求助　東港警載返家看到機車在車庫

防止沙灘車進國有林地　屏東設置護欄

防止沙灘車進國有林地　屏東設置護欄

「業績不好」球棒痛扁！販毒集團暴行曝光

「業績不好」球棒痛扁！販毒集團暴行曝光

北市警性侵少女　二審判8年10月

北市警性侵少女　二審判8年10月

關鍵字：

萬安46號演習屏東警察分局長蔡培元112年

讀者迴響

熱門新聞

快訊／熊熊突宣布：我們結婚了！

「敢告NO哥就處理妳」她PO不自殺聲明

直擊《星光4》冠軍登記結婚！

熊熊閃婚「舊愛還是最美」！

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

他爆台灣高爾夫球場＝賣淫聚集地！老司機1周吃2個

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

女模遭拍私密處特寫　攝影師：妳尺度大可以這樣

高雄冰店11人中毒　老闆：我自己也拉肚子

熊熊「我硬求的」鬆口結婚原因！

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

Ella《浪姐4》奪總冠軍！3台灣女星成團

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死

飯店浴室放熱水　竟浮現「大量鬼掌印」

更多

最夯影音

更多
玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！
雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面