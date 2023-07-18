萬安46號演習南部地區7／25實施　未依規定避難疏散最高罰30萬

▲屏東警分局18日召開萬安46號演習任務講習及工作協調會 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「112年軍民聯合防空萬安46號演習」南部地區預定7月25日13時30分到14時30分舉行，屏東警分局於今(18)日召開任務講習及工作協調會，不遵守規定避難疏散，最高罰30萬元，籲請民眾屆時配合。

屏東警分局於今(18)日召開演習任務講習及工作協調會，由分局長蔡培元主持，邀請屏東市公所、萬丹鄉公所、長治鄉公所、麟洛鄉公所、太平洋百貨、環球百貨、臺鐵屏東站、屏東客運公司等約40位機關團體代表共同參與，希望透過事前溝通與積極協調，讓整個演習在盡量不影響民眾生活作息的原則下，順利進行。

講習內容包括前半小時實施警報實作演練，使民眾養成聽聞警報立即避難的觀念，以建立全民防空意識。除警報後半小時，實施「災民收容救濟站」開設及災害救援演練，由屏東縣政府開設一處災民收容救濟站，盤點整合各公私部門相關資源，妥善運用，以檢驗並強化災民收容救濟量能。

蔡分局長提醒，當警報響起時，道路行駛中的汽車、公車、機車及腳踏車都需要立即靠邊停放，並聽從警察與指揮人員的指示進行避難演練。

大眾交通工具的乘客不需採取任何避難作為，惟已下車的民眾，則須尋找就近的避難場所進行隱蔽。對於不遵守規定避難疏散，或是不配合現場交通管制者，皆可依民防法第25條處以3萬到15萬元罰鍰，請民眾切勿以身試法。

另民眾如需查詢相關防空避難設施位置，可多利用警政服務APP中「防空疏散避難專區」功能，即可迅速提供導航資訊，方便民眾前往避難。