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社會 社會焦點 保障人權

逃逸移工帶警察回家抓人！　不讓閨蜜在台孤單「一起回印尼」

▲▼帶著警察回家抓人！逃逸移工主動供出閨蜜「一起回印尼」。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一對印尼籍逃逸移工好友，其中一人被逮後，主動帶著警察回家逮捕另一人，只因約定好一起進退。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

一對來自印尼的好閨蜜移工在台中逃逸賺錢，11月中旬，40歲庫娜被警察攔查發現，她大方承認是逃逸勞工，還帶著警察回宿舍，逮捕她一起來台的好友38歲希蒂。希蒂見警察出現相當驚訝，但2人說好在台灣要互相協助，「一起來也要一起走」，雙雙收拾行李被移送專勤隊，遣返回印尼。

大甲警分局后里分駐所11月中旬，發現一輛電動自行車行跡詭異，攔查後發現是一名印尼籍移工庫娜（音譯），經確認，庫娜是逃逸身分，她也大方承認，詢問員警是否能讓她返回住處收拾行李？員警追問住處是否還有其他逃逸移工？庫娜也表示「還有一個」。

▲▼帶著警察回家抓人！逃逸移工主動供出閨蜜「一起回印尼」。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼庫娜（上）主動說，家中還有一名逃逸移工希蒂（下），2人在印尼就是好友。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼帶著警察回家抓人！逃逸移工主動供出閨蜜「一起回印尼」。（圖／記者許權毅翻攝）

員警陪同庫娜返回不遠的住處，開門後裡頭另名移工希蒂（音譯），看見警察「陪同回家」瞬間傻眼，嚇得不知所措，最終坦承是逃逸身分。

員警為了安撫2人，以閒聊方式溝通，得知2人在印尼就是好友，各自因為家庭因素遠赴台灣工作，一度因為工作地點不同分開，2人因為適應不良，相約好一起逃逸、當室友，並約定好互相扶持，情同姐妹。

今年38歲的希蒂向警方說，自己在印尼有兩個20多歲的孩子，都已經大學畢業了，這些年到台灣工作確實也已經有賺到錢；庫娜說，知道帶著警察回家，會讓希蒂也被查獲，但是2人約好一起來台灣，也要一起回印尼，不想讓希蒂一個人在台灣孤單。

警方同意2人收拾行李，並且交代完其餘事項後，才一起被移送台中專勤隊，離開台灣。

后里分駐所長梁兆瑋表示，外籍移工雖與我們語言、膚色不同，但他們亦為人父、人母，遙遠的故鄉也有珍愛的家人等著他們，呼籲國人彼此尊重，平等對待他們，提供合理的勞動環境與待遇，才能有效改善移工失聯情況及降低治安問題。

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