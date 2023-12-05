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老鼠爽嗑甜甜圈！一中商圈名店恐怖畫面曝　九月初：疑被惡整

記者游瓊華／台中報導

台中一中商圈名店九月初脆皮甜甜圈被民眾拍下，有老鼠爬上店家備好的甜甜圈啃食，噁心畫面全都曝光。民眾拍到，該攤商將備好的甜甜圈放在鐵架上，但未密封完整，也無放進容器，僅用塑膠袋蓋住，一隻老鼠鑽進袋中大啖甜甜圈特餐。業者受訪回應，麵糰在閉店後都會推進冷凍庫，但冷凍庫不會上鎖，懷疑是有心人士或是離職員工所為，會調現場監視器釐清。

▲老鼠在咬甜甜圈！一中商圈名店傳鼠輩爬上鐵架啃食物　業者回應：疑被噁整。（圖／翻攝記者爆料網）

▲老鼠在咬甜甜圈！一中商圈名店傳鼠輩爬上鐵架啃食物，業者回應認為被惡整。（圖／翻攝記者爆料網）

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▲脆皮甜甜圈名店9月初被民眾拍下，有老鼠爬上店家備好的甜甜圈啃食。（圖／翻攝記者爆料網）

▲九月初脆皮甜甜圈在台中一中商圈小有名氣。（圖／翻攝記者爆料網）

陳姓業者接受電訪回應，過往3年來都沒有發生這樣的狀況，按照平常作業流程，店內會在閉店時將準備好的麵糰推到冷凍庫，但被拍的情況卻是麵糰放在走道鐵架，「冰箱跟冷凍庫都沒有上鎖，有可能是有心人士、離職員工所為，猜測冰箱被打開，有人故意將麵糰放在走道。」

陳姓業者也提到，已接到衛生局聯絡，但事實上，自己是合法店家，不怕稽查，過往已經連國稅局、環保局、警方也都來查過，覺得被惡意檢舉。

但衛生局說法不一，強調過去沒有接獲脆皮甜甜圈的檢舉案。至於被拍到有老鼠部分，食安處將於營業時間派員前往稽查，稽查重點為病媒防治、作業場所環境及人員衛生等項目，也將一併輔導妥適處理病媒防治及食材覆蓋。如有發現衛生缺失，會開立限期改善通知書責令業者限期改善，屆期如複查仍不合格，將依違反食安法第8條第1項規定，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，以維護民眾食安。

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