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花蓮原客嘉年華12 ／8登場！闖關吃烤全豬　還抽萬元大獎

▲▼花蓮市12月8日起一連三天舉辦年度盛會「原客嘉年華」。（圖／花蓮市公寓所提供，下同）

▲▼花蓮市12月8日起一連三天舉辦年度盛會「原客嘉年華」。（圖／花蓮市公寓所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮市年度盛會「原客嘉年華」12月8日起一連三天將匯集族群文化特色市集、歌舞表演還有美食闖關活動，並推出優惠好康，市集消費滿額就送小禮物，還有機會抽到萬元大獎，闖關成功還可免費品嚐烤全豬等風味料理，活動壓軸更結合花蓮Hakka太平洋藝文日成果發表，一次滿足多重感官饗宴。

原客嘉年華邁入第三個年頭，將在8日至10日連續三天的下午3點到8點花蓮市民權四街璽賓行旅旁舉行，活動將展現客家及原住民族的交流及友好，呈現兩個族群秋收冬藏的熱鬧氛圍。

現場原客市集將有多達40個攤位，販售客家及原住民族相關美食、手工藝品與文創商品，更推出消費滿額贈及年底感恩抽大獎活動，任意消費滿500元，即可獲得限量原住民圖騰掛飾或耳環以及摸彩券一張，贈品每人限兌換一組，摸彩券可累贈，摸彩獎品包含iPhone15、日本沖繩來回機票、筆記型電腦、直立式冷凍櫃等，總價值高達10萬元，買越多中獎機率越高！

▲▼花蓮市12月8日起一連三天舉辦年度盛會「原客嘉年華」。（圖／花蓮市公寓所提供，下同）

連續三日的活動也將分別安排多組客家及原住民族藝文團體登場表演，現場還有客語和族語闖關活動，通關成功即可免費獲得美食兌換券或市集折價券一張，不管是梅乾料理、粄食、鹹湯圓或是碗公飯等特色料理都有機會吃得到，最後一天還有烤全豬等你來品嚐，兌換美食數量有限，送完為止。

活動壓軸的花蓮HAKKA太平洋藝文日成果發表，將由洄響樂坊-吹打樂團、愛樂小客家、漢生北管八音團、花蓮客家合唱團、Rubato三重奏、明廉國小小哈客合唱團合作演出，除了樂舞表演外，也將透過舞台劇呈現客家移民的遷徙歷史。

市長魏嘉彥表示，花蓮市的客家及原住民族群人口共占全市人口約百分之四十五，世代以來無論是在地緣關係、飲食習慣、經濟產業和文化風俗上都有密切的交流合作，歡迎大家周末來到原客嘉年華，一起體驗花蓮市多元族群的文化魅力。

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