「假日運動員」躍起投籃…落地秒哀號！趴地不起腳筋竟斷了

▲「假日運動員」指平時沒運動者，只在假日超量運動，加上暖身不足，是運動傷害的高危險群。（圖與新聞當事人無關／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名陳姓男子過去鮮少運動，最近利用假日打籃球，沒想到一次漂亮跳投後，他突然感到右後腳跟疼痛，大喊「啊～」，整個人墜地爬不起來，經就醫診斷後發現是阿基里斯肌腱斷裂。醫師提醒，「假日運動員」疏於訓練，上場前又缺乏熱身，激烈運動容易造成運動傷害。

收治病立的中正脊椎骨科醫師程俊傑表示，阿基里斯肌腱（跟腱），俗稱腳筋，位於小腿後側，是小腿後側肌群延伸至後側足跟的主要肌腱，也是人體最強壯的肌腱，容易因反覆運動而受傷發炎，導致肌腱鈣化、纖維化、脆化，甚至斷裂。

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▲中正脊椎骨科醫師程俊傑。（圖／記者許宥孺翻攝）

程俊傑說，阿基里斯肌腱斷裂好發於兩種族群，一是經常跑、跳的職業運動員，由於運動過度，肌腱疲乏而造成壓力性斷裂，例如足球金童貝克漢、NBA巨星Kobe Bryant、Kevin Durant及台灣體操國手唐嘉鴻等人都發生過阿基里斯腱斷裂。

另一群則是「假日運動員」，只在假日或有空時運動，因為運動條件與柔軟程度不比專業選手，進入球場前又不注重暖身，突然激烈運動造成阿基里斯腱受傷。

▲阿基里斯肌腱俗稱腳筋，是小腿後側肌群延伸至後側足跟的主要肌腱，也是人體最強壯的肌腱。（圖／記者許宥孺翻攝）

程俊傑表示，阿基里斯肌腱斷裂與腳踝扭傷不一樣，腳踝扭傷是內側與外側腳踝疼痛，可能是韌帶拉傷，如果是阿基里斯肌腱斷裂，疼痛部位在後腳跟，患者無法用受傷的腳墊腳尖站立。

程俊傑提醒，預防阿基里斯腱斷裂，平時養成規律運動習慣，並且循序漸進、量力而為。運動前應充分暖身與伸展，運動後也有足夠的緩和運動。一旦出現慢性發炎，應立即就醫治療，以免延誤病情。