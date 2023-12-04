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大立百貨砸10億改裝迎MUJI、唐吉訶德！網敲碗「一蘭拉麵」有答案

▲高雄大立百貨。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄大立百貨砸10億元進行改裝，迎來多家日系品牌進駐。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄大立百貨繼2018年起，鉅資10億進行第三階段改裝，陸續有日系話題品牌進駐，本周更將迎來無印良品旗艦店、南部首家唐吉訶德，2家皆是全台最大坪數店面，讓高雄民眾很期待。業者表示，將持續朝網友敲碗的國際品牌努力，其中不乏一蘭拉麵。

高雄大立百貨於1984年成立，是台灣第一家日式百貨公司，A館原為停車場，2006年大統集團重砸50億元改造成全台唯一LED帷幕的「大立精品」，隨著精品陸續撤出，業者尋求蛻變，自2018年至今再度投入10億元陸續進行第三階段改裝，引進許多日系品牌。

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▲高雄鳶書屋 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲日本最美書店「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店」。（圖／ETtoday資料照）

2018年起，業者先是導入IN89豪華影城，又陸續引進日系話題品牌，南台灣唯一的日本最美書店「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店」以及「WIRED CHAYA茶屋」；2021年又有名古屋連鎖咖發品牌「客美多咖啡」進駐，而今年12月5、7日更有870坪大的無印良品旗艦店、900坪大的唐吉訶德即將開幕。

大立百貨公關經理黃炎平表示，改裝後引進諸多日系品牌，目的是吸引更多年輕族群消費，目標客群在18-40歲，也意味著大立精品正式走向觀光購物時代，預估客流量能成長一倍以上，並帶動2成營業額。

黃炎平指出，目前百貨朝2026年第四階段改裝，仍有60%空間，會持續朝網友引頸期盼的國際品牌努力，包括一蘭拉麵、APPLE直營店、COS等品牌。

▲▼無印良品高雄大立百貨旗艦店。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼無印良品高雄大立百貨旗艦店明日開幕。（圖／記者許宥孺攝，下同）

▲▼無印良品高雄大立百貨旗艦店。（圖／記者許宥孺攝）

無印良品大立旗艦店明日11點正式開幕，開幕後將躍升為全台第一大店，業者主打10大亮點，包括首次推出的Brunch輕食料理、全台唯一智能手沖咖啡以及多款現打綜合果昔；考量南部炎熱氣候，業者也在南部獨家引進在地設計開發的7款窗簾；在 36坪的「良品市場」內則有高雄在地農家食品、點心和飲品。

繼台北松高旗艦店後，MUJI大立門市也提供南部第一家DIY刺繡服務；1樓有12坪展覽空間，開幕首波將先前台北、台中展覽的「「Re／FUTURe」移至高雄。在裝潢設計上，大立旗艦店使用高雄廢棄貨櫃板材、回收紅磚作為裝潢結構，呈現工業、日系風格。

▲▼無印良品高雄大立百貨旗艦店。（圖／記者許宥孺攝）

業者也提供「Re Park」回收再生服務，設置「丹寧衣物再生箱」、「玻璃再生箱」、「食物共享服務」與「保養瓶罐再生箱」，呼籲民眾實踐永續循環；另於店內引進「MUJI POCKET」自動販賣機，可於店內補充水分、點心零食。

一樓13坪大的「Open MUJI」提供休憩空間和繪本交換服務，每捐出2本即可換得現場一本繪本。大立店也有多款獨家限量、領先開賣商品，包括A4尺寸的黃麻購物袋、36L尺寸的「煙燻橘」行李箱等。

▲▼唐吉訶德高雄大立店。（圖／記者許宥孺攝）

▲唐吉訶德高雄大立店12月7日開幕。（圖／記者許宥孺攝）

另外，唐吉訶德昨日店面拆除外部圍籬，包括「卡哇伊區」、若櫻壽司、現煮食堂、和牛串都一併曝光。值得一提的是，因應戶外運動流行，門店首次規劃Outdoor區，以及「博主區」提供2面桌檯供直播主試妝、直播互動。

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