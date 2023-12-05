讓全校看到妳的美乳！淫男騙19歲嫩妹拍裸照　想硬上結局慘了

▲高雄冷姓男子誘騙19歲嫩妹拍攝裸照，並以此威脅對方與他上床。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳佩蓁／高雄報導

高雄一名冷姓男子2021年在交友軟體認識19歲正妹小花（化名），並誘騙女方拍攝裸露胸部的私密照片、影片，得手後竟以此威脅小花「我一定讓全校都看到你的美乳」，強逼對方與他發生性關係，幸好小花機警趁隙向友人求救，才未讓冷男得逞。橋頭地院審理後，依意圖散布而持有猥褻影像罪，處有期徒刑4月，可易科罰金：又犯強制性交未遂罪，處有期徒刑1年8月。

判決指出，冷男2021年2月在交友軟體認識小花不久後，就透過微信表示想與小花進一步交往，希望小花能拍攝露出臉部、胸部及身體的影片，她便拍下裸露胸部的照片及影片傳送給冷男。

事後，冷男強迫小花與他發生性關係，遭拒絕後他在網路論壇發文「有人要看性感美照麻」、「要看片的加我微信」，將小花的私密影片散播給他人觀看，同時威脅小花「都不理我！那好吧，我一定讓你後悔」、「在XX（學校名稱）紅起來吧」、「我一定讓全校都看到妳的美乳」，讓小花心生畏懼只好答應冷男要求。

2天後，小花與冷男一起到高雄市某旅店，雙方見面後，冷男答應兩人發生性關係後就不會散播她的私密片，接著便逕自在床上脫到只剩一條內褲，小花見情況不對，趁著背對冷男時傳訊向友人求救。接著冷男就開始對小花毛手毛腳，撫摸她的腰部、臀部、胸部、腿部，不顧女方反抗想霸王硬上弓，幸好小花的友人及時趕到，並請櫃檯人員撥打電話到房內，冷男接到電話後才停手罷休，並收拾東西準備離去，他一開門便被旅店人員和小花友人制服。

法院審理時，冷男則辯稱過程中小花並未反抗，且兩人在房間內並沒有發生什麼事，不過法官並未採信。法院審酌冷男素行不佳且有前科在卷，冷男犯後坦承部分犯行，且至今仍未與小花達成和解，依犯意圖散布而持有猥褻影像罪，處有期徒刑4月，可易科罰金：又犯強制性交未遂罪，處有期徒刑1年8月，全案可上訴。