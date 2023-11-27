蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」攜手必勝客豪送1212份大比薩

▲搶攻年末派對商機！ 蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」霸氣送出總數1,212份的美味大比薩。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

隨著2023年進入尾聲，聖誕節、跨年、尾牙等年末派對氛圍越來越濃厚！蝦皮購物瞄準年末聚餐需求，今年「12.12狂歡生日慶」首度攜手創意無極限的必勝客，驚喜推出雙層「必勝蝦趴比薩蛋糕」聯名比薩，一口咬下一次享有美味海陸雙重奏，不論是家人慶生、好友相聚或公司聚餐等各式場合，吃這味絕對最對味，與眾不同的蛋糕讓你成為眾人焦點！蝦皮購物更精心獻上「好禮五重奏」大手筆送出總數1,212份的美味大比薩，年末就帶著比薩與好友共同打造一場難忘聚會吧！

除了豪華派對餐點外，年末送禮需求蝦皮購物也能滿足你！蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」邀你來梭哈啦！網羅年終熱銷夯品下殺8折起。11/28當日THE BODY SHOP酪梨潤澤護手霜買一送一組，優惠價下殺320元；11/29當日media 媚點 輕透柔光蜜粉 囤貨3入組，流血價859元；11/30當日巴黎萊雅 金緻護髮精油 ，三入組獨家價每入404元。即日起(11/27)至12/12站上更豪灑「全站99元起免運券」、「全站70元優惠券」、「蝦幣8%回饋券」等三大回饋，讓你下單省上加省，快來蝦皮購物梭哈年末預算，放肆購物、歡喜開趴！

▲「12.12狂歡生日慶」攜手必勝客推限量「必勝蝦趴比薩蛋糕」！加碼再送總數1,212份大比薩。

時序接近年末，蝦皮購物發現「蛋糕、氣球」等派對商品的關鍵字搜尋量急速攀升！為搶攻年末派對商機，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」獨家攜手必勝客打造「必勝蝦趴比薩蛋糕」，一次集結美式臘腸和人氣海鮮等雙饗食材，以豪華雙層蛋糕為造型設計，搭配上以起司點綴而成、宛如鮮奶油般的裝飾，絕對是派對聚餐上的目光焦點，即日起(11/27)至12/12全台限時限量開賣，特惠價只要299元！為讓用戶天天開趴吃比薩吃過癮，蝦皮購物更推出「豪送總數1,212份大比薩」、「12/12分享貼文抽單筆訂單全額優惠券」、「領免運券享指定比薩半價」、「看直播抽比薩兌換券」、「玩遊戲抽比薩兌換券」等豪禮五重奏！

● 好禮一：上站領免運券，即享必勝客單點指定比薩半價

即日起(11/27)至12/12至全台必勝客店點，於現場向櫃檯人員出示蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」之「全站99元起免運券」、「全站199元起免運券」兩款運費抵用券擇一，即可享必勝客年終限定單點炙烤大蝦嫩牛比薩半價

● 好禮二：分享「必勝蝦趴比薩蛋糕」，抽蝦皮購物單筆訂單全額優惠券、必勝客大比薩兌換券

即日起(11/27)至12/12於全台必勝客門市購買限量「必勝蝦趴比薩蛋糕」並完成以下任務，將於FB和IG各抽出一名用戶享單筆訂單全額優惠券及必勝客大比薩兌換券！

⮚ 任務一：拍攝「必勝蝦趴比薩蛋糕」的照片或影片

⮚ 任務二：公開上傳貼文至個人FB或IG，並附上「@shopee」、「@必勝客」(pizzahut.taiwan)、「#蝦皮1212」、「#年末蝦趴來梭哈」等標註

⮚ 任務三：12/12當日在蝦皮購物成立任一筆訂單

● 好禮三：12/12當日下單，就抽總數1,212份必勝客大比薩

即日起(11/27)至12/12用戶點選活動頁報名按鈕，並限12/12當日於全站下訂一筆大於0元的訂單且完成付款，即可獲得必勝客大比薩兌換券乙張抽獎機會，共抽出總數1,212名得獎者

● 好禮四：上站玩蝦皮聯名遊戲，抽必勝客比薩兌換券

即日起(11/27)至12/12上蝦皮購物玩「年終大禮包」遊戲，即有機會獲得必勝客優惠兌換碼，包含「小比薩兌換券」、「炙烤大蝦嫩牛大比薩半價限量兌換碼」、「外帶大比薩好禮三重送限量兌換碼」等大獎

● 好禮五：觀看蝦皮直播，抽必勝客比薩兌換券

12/7中午12點起至13點止收看「必勝客x蝦皮1想不到直播」，即有機會獲得3份必勝客小比薩兌換碼；12/11晚間19點至12/12凌晨0點30分收看「金多蝦年度大賞直播」，即有機會獲得12份必勝客小比薩兌換碼

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」優惠指南

優惠一：每人６張全站99元起免運券

o 每人享１張全站99元起免運券，限定12/12凌晨 0至2點使用

o 每人享5張全站199元起免運券，限定12/12全天使用

o 即日起(11/27)至12/11早鳥領免運券，就送全站12折優惠券，消費滿799元，最高可折704元，限定12/12晚間 18至24點使用

優惠二：豪灑全站70元優惠券、蝦幣8%回饋券

o 即日起(11/27)至12/11可早鳥領全站70元優惠，限定12/12 0點、1點、12點、18點、20點五大時段使用

o 即日起(11/27)至12/11可早鳥領蝦幣8%回饋券，限定12/12 0點開始使用