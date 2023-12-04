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明年是「孤鸞年」！命理師點名「4生肖」犯太歲　曝做1事可化解

明年是「無春年」，沒有立春節氣。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲明年是年是沒有「立春」節氣的「孤鸞年」。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

距離2023年結束剩不到1個月，緊接著將迎來「金龍年」，也就是沒有立春節氣的「無春年」，或稱為「孤鸞年」。民俗專家提醒，明年有4個生肖犯太歲，包括龍、狗、牛、羊，氣弱運低，建議要有大破大立的決心，如此仍有機會招來貴人相助，也可能得到好運氣。

坊間相傳「孤鸞年」不宜結婚，或是結婚會運勢不好，但民俗專家廖大乙有不同看法，他認為不管占星卜卦、八字命理，都沒有一整年不適合結婚的理論基礎，凸顯事在人為的重要姓。因為現代人離婚率本來就高，要是在孤鸞年結婚而離異，也不用過度迷信，因為沒在孤鸞年結婚卻離異的，也不在少數，最重要的是夫妻間能否維持互敬、互諒、互信、互愛的相處之道。

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廖大乙提醒，明年到來前，應該先反省今年的不足之處，做好計畫和準備，包括職場工作和居家環境，拜祖先許願的供品最好有象徵喜氣、圓滿寓意的紅圓及紅龜粿，不需要太多，只要一個就行，代表一顆誠摯的心，更要注意許的願望不可浮誇不實，必須要自己做得到的事。

另外，由於明年犯太歲正沖龍，偏沖狗、牛、羊等4個生肖，運勢較低、氣場也較弱，會有比較多考驗，像是被小人誣陷、流言中傷等，要多加小心面對工作和人際關係，秉持「存善念、做善事」原則，量力而為就是做善事，哪怕只是捐血或扶人過馬路，都有助於積存正能量，進而翻轉命運。

◎民俗說法，僅供參考。

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