海軍新訓中心驚傳要「摺豆腐」？網炸鍋怒批：不摺鳥豆腐沒戰力嗎

▲「摺豆腐」的棉被技巧是許多人當兵服役的回憶。（示意圖／CTWANT提供）

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「摺豆腐」的棉被技巧是許多人當兵服役的回憶。不過，最近傳出有國防部長官突襲寢室時，發現新兵沒有「摺豆腐」，隨後則立即要求未來新訓的海軍新兵需要「摺豆腐」。貼文一出，網友則紛紛炸鍋，直言「瞎爆，摺什麼鳥豆腐，不摺豆腐等於沒紀律？不摺豆腐等於沒戰力？」

粉絲專頁「海軍迷因發展中心 2.0」在Instagram發文指稱，「有著最優良傳統的中華民國海軍新訓中心要開始折豆腐了，想到之後新兵在不到六十公分高的便當櫃上彎著腰折豆腐，這畫面太美好我不敢想像」。

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文章一出，有網友在「Dcard」以「海軍新訓中心要摺豆腐了！？」為題怒批，海軍新訓中心竟開始要求新兵摺豆腐，這根本完全背離海軍的傳統，「瞎爆，摺什麼鳥豆腐，不摺豆腐等於沒紀律？不摺豆腐等於沒戰力？沒想到「遺毒」要開始滲透海軍了。」

該名網友接著說，「誰跟你說摺棉被等於要摺豆腐？那官兵的餐桌上是不是也要摺個方方正正又立體的餐巾來展現紀律？」他更舉美國海豹部隊為例，更貼出海豹部隊整理床鋪的分解動作，「這是全世界最優秀的特種部隊，美國海豹部隊的整床鋪分解動作，依然不用摺豆腐！」

此文一出，網友則集體炸鍋，紛紛留言「什麼年代還要折豆腐，內務不要很亂就好」、「船上不能折棉被，空間非常小，軍種性質不同，不能用一樣的規矩，軍中高層的錯誤思想要改造」、「不是啊，艦上就沒辦法折豆腐，新訓是在折三小，黃埔新海軍喔」。

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