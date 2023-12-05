衛福部高官爆外遇車震！薛瑞元稱「私人事務」不會有處置

▲時任新北市衛生局副局長的衛福部處長許朝程。（圖／新北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部秘書處長許朝程遭爆不倫婚外情，而且遭到週刊拍到疑似車震畫面，衛福部長薛瑞元今（5）日受訪強調，許朝程過去這段期間處理公務表現主動積極，至於他私領域的事，宜由本人處理較為妥適，不宜由衛福部來說明，也不會另外有處置。

許朝程原在新北市衛生局擔任副局長，直到今年6月接任衛福部秘書處處長，週刊接獲爆料指許朝程在新北市期間就與一名陳姓女性下屬有染，2人各自有家庭，即便許朝程轉任中央，婚外情卻沒有因此結束。

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週刊跟拍多次直擊2人在戶外停車場幽會，甚至拍到陳女進入許朝程汽車後座，2人在車內待了1個半小時，許朝程撐開大傘擋住前擋風玻璃，而且期間車身還多次劇烈晃動，令人起疑。不過許朝程接受週刊查證時矢口否認，強調2人是老同事，近期是陳女為了學校研究計畫到衛福部找資料，到他辦公室借網路；另針對2人私約，則解釋是下班順路載陳搭車。

薛瑞元今日受訪表示，許處長到衛福部之後是相當主動積極的主管，工作上面對衛福部幫助相當大，他私人的事情由他私人去回答。被問及因屬私人事務，衛福部是否不會另有處置？薛瑞元回應「是。」

至於許朝程本人今日則持續聯繫不上，沒有進一步的回應。